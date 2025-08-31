الأحد 31 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

كيت بلانشيت تثير الجدل بفستان من الريش على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا (صور)

كيت بلانشيت، فيتو
كيت بلانشيت، فيتو

اختارت النجمة كيت بلانشيت، فستانا غريبا، للظهور على السجادة الحمراء للعرض العالمي الأول لفيلمها الجديد Father Mother Sister Brother، ضمن فعاليات الدورة ٨٢ لمهرجان فينيسيا السينمائي.

وارتدت كيت فستانا أسود، من الستان والريش، وهو ما بدا غريبا، ومثيرا للجدل، ونسقت الفستان بحذاء من الجلد الأسود.

Image
Image

تفاصيل فيلم Father Mother Sister Brother

Father Mother Sister Brother، هو فيلم كوميدي درامي أنثولوجي، من تأليف وإخراج جيم جارموش. ويشارك في بطولته، الممثلة كيت بلانشيت، وفيكي كريبس، وآدم درايفر، ومايم بياليك، وتوم وايتس، وشارلوت رامبلينج، وإنديا مور، ولوكا سابات. 

Image
Image

الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان فينيسيا من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر، وهو اليوم الأخير للمهرجان والذي سيشهد حفل توزيع جوائز الدورة 82 لمهرجان فينيسيا.

Image

أفلام مهرجان فينيسيا

 وتضم المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، عددا من أهم الأفلام العالمية، التي ستتنافس على الفوز بجائزة الأسد الذهبي:

"Frankenstein" لـ Guillermo del Toro

"Bugonia" لـ Yorgos Lanthimos

"Jay Kelly" لنوح باومبخ

"After the Hunt" لـ Luca Guadagnino

"The Smashing Machine" لبيني سفدي

"A House of Dynamite" لـ Kathryn Bigelow.

"Father Mother Sister Brother" لـ Jim Jarmusch

"The Wizard of the Kremlin" لـ Olivier Assayas 

"صوت هند رجب" لـ كوثر بن هنية وآخرين.

فيلم "صوت هند رجب" لكوثر بن هنية ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي

لجنة تحكيم الدورة 82 من مهرجان فينيسيا

ويترأس  لجنة تحكيم الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الأمريكي ألكسندر باين، الذي أخرج Sideways وNebraska. 

فيما تضم اللجنة عدد من صناع السينما العالمية، وهم ستيفان بريزي، وماورا ديلبيرو، وكريستيان مونجيو، وفيرناندا توريس، وتشاو تاو، فيما ترأس الفرنسية جوليا دوكورنو لجنة مسابقة "آفاق" (Orizzonti).

فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي

وشهد حفل افتتاح الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عرض الفيلم الإيطالي La Grazia للمخرج باولو سورينتينو.

‏ويحكي فيلم La Grazia، قصة ماريانو دي سانتيس، الرئيس الذي يقترب من نهاية ولايته، ويواجه قرارين مصيريين يتعلقان بطلبات عفو رئاسي، تتقاطع مع حياته الشخصية، لتتصاعد أحداث الفيلم ويواجه عدة صعوبات.

