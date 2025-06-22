فيلم "في عز الضهر" يحقق إيرادات تقترب من نصف مليون جنيه

حقق فيلم "في عز الظهر"، من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، إيرادات اقتربت من نصف مليون جنيه خلال الأيام الأخيرة، ليرتفع إجمالي ما حققه منذ طرحه في دور العرض إلى 2 مليون جنيه، محتلًا المركز الثالث بين الأفلام المعروضة حاليًا في شباك التذاكر المصري.

ورغم التوقعات التي سبقت عرضه بتحقيقه إيرادات قوية نظرًا لاسم بطله وميزانية إنتاجه الضخمة، جاءت النتائج أقل من المنتظر مقارنة بالأعمال المنافسة التي تُعرض في نفس التوقيت.

ويجسد مينا مسعود في الفيلم شخصية "حمزة"، شاب يسافر إلى الخارج، ثم يعود إلى مصر متقمصًا دور زعيم عصابة دولية تنفذ جرائم معقدة حول العالم، في حبكة تجمع بين الأكشن والرومانسية، حيث يدخل في قصة حب ذات طابع خاص.

يُذكر أن الفيلم تم تصويره في أربع دول أوروبية، ويضم حوارات بأربع لغات أجنبية مختلفة، في محاولة لمنحه طابعًا دوليًا.

وشارك في بطولته عدد من النجوم منهم: محمود حجازي، إيمان العاصي، ميرنا نور الدين، ومحمد علي رزق، ومن إخراج مرقس عادل، الذي صرّح بأن الفيلم "يحمل صبغة عالمية رغم كونه مصريًا في جوهره".

وكان من المقرر عرض الفيلم قبل عامين، إلا أنه تأجل مرتين لأسباب مختلفة، قبل أن يتم الاستقرار على طرحه ضمن أفلام عيد الأضحى 2024، في ظل غياب منافسة قوية من نجوم الصف الأول، ما جعله أحد أبرز الرهانات السينمائية في الموسم.

ويُذكر أن مينا مسعود قد لمع اسمه عالميًا بعد نجاحه في بطولة النسخة الحية من فيلم ديزني الشهير "Aladdin"، الذي تخطت إيراداته مليار دولار، ما جعله من أبرز الوجوه العربية في هوليوود.

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