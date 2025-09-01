أسعار ومواصفات سيارات سيتي راي الجديدة

حصلت سيارات جيلي المجمعة محليا "كول راي وامجراند" وستار راي وGX 3 Pro، على العديد من التصاميم، وحصلت السيارة جيلي سيتي راي على منصّة جيلي الهندسية (BMA 2.0).

مواصفات سيارات جيلي سيتي راي في السوق المحلية

وتتوافر سيارات جيلي سيتي راي في السوق المحلية بثلاث فئات تجهيزية مختلفة، وهي Comfort وPremium، والفئة الأعلى تجهيزًا Sport.

وتأتي جيلي سيتي راي بخطوط خارجية مرسومة لاسيما لجهة شباك التهوية الأمامي أسود اللون، بجانب المصابيح الرئيسية فئة LED الأوتوماتيكية المُدمجة بالصادم الأمامي، وخيارات العجلات الرياضية المصنوعة من الألمنيوم قياس 18 أو 19 بوصة، والطلّة الجانبية الرياضية مع خطّ السقف المنحني قليلًا باتّجاه الخلف، والمصابيح الخلفية فئة LED على شكل رأس سهم، ناهيك عن عاكس الهواء الخلفي المُدمج وفتحات العادم المزدوجة المطلية بالكروم، مع إمكانية اختيار طلاء خارجي من لونين مع سقف أسود.



وفيما يتعلّق بالسيارة جيلي سيتي راي فهي تُصنّف في مرتبة وسطية على صعيد الحجم ما بين الشقيق الأصغر كولراي والأكبر ستار راي؛ حيث يبلغ الطول العام لتلك الـSUV المُدمجة 4510 ملم، في حين يبلغ العرض والارتفاع 1865 و1650 ملم على الترتيب.

أما قاعدة العجلات فجاءت بطول 2701 ملم، وهي الأطول مقارنة بالسيارات الأخرى في فئتها، وجميعها أبعاد تكفي لاستيعاب المقصورة لخمسة ركّاب على متنها بكل أريحية.



تتضمّن المقصورة المقصورة الداخلية لجيلي سيتي راي شاشة للنظام المعلوماتي الترفيهي تعمل باللمس قياس 13.2 بوصة بدقة 2K مقاومة للانعكاسات، وهي تعمل بنظام تشغيل عالي الأداء يعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8155 كما تدعم آبل كاربلاي.

هناك كذلك لوحة عدّادات رقمية بالكامل قياس 10.2 بوصة، إلى جانب شاحن لاسلكي سريع بقدرة 15 واط، وسقف بانورامي عملاق على امتداد 1.12 مترً.



وبالإضافة إلى الكونسول الوسطي وخطوطه المتداخلة، توفّر سيتي راي مكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في منطقتين مختلفتين مع فتحات تكييف خلفية، ومقاعد مكسوّة بالجلد الفاخر، بخلاف نظام الإضاءة المحيطي الداخلي (72 لونًا)، والمقاعد الأمامية التي يُمكن التحكم في وضعيتها كهربائيًا، وإمكانية ربط الشاشة المركزية بالهاتف المحمول، ونظام فتح الباب الخلفي للأمتعة كهربائيًا دون استخدام اليدين، والنظام الصوتي عالي النقاء المكوّن من ثماني سماعات.



وتوفّر الـSUV المُدمجة مساحات تحميل تصل إلى 571 لترًا، مع إمكانية زيادتها إلى 1271 لترًا مع طيّ قِسم المقاعد الخلفية.



استفادت جيلي سيتي راي من باقة متنوّعة من تجهيزات السلامة، منها ما يصل إلى ست وسادات هوائية، ومثبّت السرعة المتأقلم (ACC)، وكاميرا 540 درجة تَمنح السائق رؤية بانورامية محيطية شاملة، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA)، وذلك للتنبيه عند الخروج منه (LDW)، ونظام التحذير عند مرور السيارات في الجهة الخلفية عند الخروج من أماكن انتظار السيارات (RCTA)، إلى جانب نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB).



ميكانيكيًّا، يستقر تحت الغطاء الأمامي لجيلي سيتي راي محرك، مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة 1.5 لترات يولّد 172 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 290 نيوتن-متر.

ويتّصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب فئة DCT، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية، ويمكن اختراق الحاجز المئوي من السكون مع هذا المحرك في غضون 7.9 ثوانٍ فقط.

اسعار سيارات جيلي سيتي راي

وبالنسبة للفئة السعرية لسيارات جيلي سيتي راي، فنجدها تبلغ Comfort 1,249,000 جنيه مصري، ومع الفئة Premium 1,329,000 جنيه مصري، أما عن الفئة الأعلى تجهيزًا Sport، فيبلغ سعرها 1,399,000 جنيه مصري.

