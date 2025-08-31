ستروين تطرح سيارتها C4 المستوردة وC4X المجمعة محليًا

طرحت ستروين في مصر، موديلات 2026 من سيارتي C4المستوردة وC4X المجمعة محليًا في السوق المصري، لتلبية متطلبات العملاء الباحثين عن التكنولوجيا الأوروبية، والأداء الاقتصادي، وأعلى مستويات الراحة والأمان.

تأتي السيارتان بمحرك 1.2 لتر Turbo يولد قوة 130 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 230 نيوتن/متر عند 1750 لفة/دقيقة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ما يوفر أداءً سلسًا وكفاءة في استهلاك الوقود، وتبلغ سعة الشنطة الخلفية 380 لترًا في C4، بينما تصل إلى 510 لترًا في C4X، ما يمنحها ميزة عملية إضافية.

مواصفات سيارات ستروين C4 – فئة Shine

تنفرد ستروين C4 موديل 2026 بفئة تجهيزات واحدة هي Shine بسعر 1,550,000 جنيه مصري، وتجمع بين التصميم العصري والانسيابية. وتأتي السيارة مزودة بجنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، زجاج خلفي مظلل، وفتحة سقف بانورامية.

وتعزز السيارة تجربة القيادة بفضل مجموعة من أنظمة الأمان المتطورة، والتي تشمل: نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، برنامج الثبات الإلكتروني (ESP)، 6 وسائد هوائية، نظام مراقبة النقاط العمياء، مثبت سرعة مع محدد للسرعة، بالإضافة إلى خاصية تنبيه السائق لضمان أعلى مستويات السلامة والراحة أثناء القيادة.

أما من الداخل، فتقدم C4 Shine شاشة عدادات رقمية 7 بوصة، وشاشة وسائط متعددة تعمل باللمس قياس 10 بوصات، مع دعم أنظمة Apple CarPlay™️ وAndroid Auto. كما توفر السيارة تشغيلًا ودخولًا بدون مفتاح، شاحنًا لاسلكيًا للهاتف، تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ومقاعد أمامية كهربائية بخاصية التدليك ودعم أسفل الظهر. توفران مستويات عالية من الراحة، فيما يكتمل النظام الصوتي بـ 6 سماعات و3 مداخل USB لتلبية جميع احتياجات الترفيه والاتصال.

ستروين C4X – تجميع محلي بفئتين

تطرح موديل C4X بفئتين هما Feel وShine، مع ميزة تنافسية بارزة تتمثل في أن السيارة يتم تجميعها محليًا في مصر، ما يعزز من توفرها بأسعار مناسبة وخدمات ما بعد البيع أكثر كفاءة

تأتي ستروين C4X موديل 2026 بدون أي زيادة سعرية، حيث تُطرح بسعر 1,289,000 جنيه مصري لفئة Feel، و1,449,000 جنيه مصري لفئة Shine، مما يعزز من جاذبيتها في السوق المحلية.

فئة C4X Feel تأتي بجنوط ألومنيوم 17 بوصة، دخول وتشغيل بدون مفتاح، مثبت سرعة مع محدد للسرعة، فرامل يد كهربائية. تشمل التجهيزات شاشة عدادات رقمية 7 بوصة مع شاشة 10 بوصة تعمل باللمس، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات مع دعم البلوتوث وفتحات USB. كما تدعم السيارة تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع تجهيزات أمان تشمل 6 وسائد هوائية وبرنامج الثبات الإلكتروني.

أما الفئة الأعلى C4X Shine فتتميز بسقف بانورامي كهربائي، جناح خلفي رياضي، حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا رجوع خلفية عالية الدقة، إلى جانب مقاعد أمامية كهربائية بخاصية التدليك ودعم القطنية. كما تضيف هذه الفئة شاحنًا لاسلكيًا، إضاءة أمامية LED متطورة مع نظام High Beam Assist، ونظام صوتي أكثر تطورًا.

بهذه الطرازات الجديدة، تؤكد قصراوي جروب التزامها الدائم بتوفير سيارات تجمع بين التصميم الأوروبي العصري، والتقنيات المتقدمة، والاعتمادية العملية.

ويُعد طرح C4X المجمعة محليًا في مصنع الهيئة العربية للتصنيع (AOI)، بالتعاون مع مجموعة Stellantis العالمية، خطوة استراتيجية هامة تدعم رؤية الدولة في توطين صناعة السيارات، وتعزيز الصناعة المحلية، وتنمية قطاع السيارات المصري بشكل مستدام.

