الجزار يتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات بمستشفى ميت غمر العام

تفقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ولجنة موسعة من قيادات الطب العلاجي بالمديرية مستشفى ميت غمر العام ومستشفى الكلى والمسالك، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى على أرض الواقع.

جولة وكيل صحة الدقهلية بمستشفي ميت غمر

وضمّت اللجنة كلًا من الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة سماح فتحي مدير إدارة الأمراض الصدرية، والدكتور أحمد موافي مدير إدارة الكلى، والدكتورة رحاب حسان مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والمهندسة دينا حسام مدير الإدارة الهندسية، إلى جانب أعضاء من إدارات المستشفيات والرعاية العاجلة والعلاج الطبيعي وبنوك الدم والصيدلة وطب الأسنان.

تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات العامة والقلبية

وخلال الجولة بمستشفى ميت غمر العام، تفقد وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات العامة والقلبية، حيث أوصى بإعادة تنظيم الغرف لتعظيم الاستفادة منها بما ينعكس على تحسين خدمة المرضى، مع استكمال النواقص إن وجدت وإجراء أعمال الصيانة الدورية.

كما تابع قسم الأشعة والرنين، مؤكّدًا على ضرورة زيادة أعداد الحالات وتعظيم الاستفادة من الأجهزة المتاحة.

توفر التمريض على مدار الساعة بقسم النساء وتجهيز شنطة الإسعافات اللازمة

وفي قسم النساء وكشك الولادة شدّد على توافر التمريض على مدار الساعة وتجهيز شنطة الإسعافات اللازمة، فيما أكّد في الحضّانات على الالتزام بالبروتوكولات العلاجية الموحدة. كما زار قسم القسطرة القلبية والمخية، حيث أثنى على جهود الفريق الطبي وأعرب عن خالص شكره لهم، مطالبًا بمزيد من التوسع وتشغيل وحدة القسطرة على مدار اليوم، مع زيادة أعداد الحالات والانتهاء من قوائم الانتظار. إلى جانب الاستفادة الكاملة من جهاز فصل البلازما.

وكان في استقبال وكيل الوزارة لدى وصوله إلى مستشفى ميت غمر العام الدكتور أحمد سليمان مدير المستشفى، برفقة نواب المدير: الدكتور محمد شرف، والدكتور أحمد أنور، والدكتور محمد معتمد.

تفقد بنك الدم

كما تفقد بنك الدم وتأكد من توفر رصيد كافٍ من جميع الفصائل، موجّهًا الشكر لمديرة البنك على جهودها، بينما شدّد في المعمل على أهمية توفير بعض الأجهزة التي يحتاجها القسم. وفي قسم العلاج الطبيعي أوصى بزيادة الاستفادة من الأجهزة المتاحة ورفع عدد المترددين مع توفير بعض الاحتياجات الإضافية

مستشفى ميت غمر العام 185 سريرًا داخليًا، منها 46 سريرًا مخصصًا



ويضم مستشفى ميت غمر العام 185 سريرًا داخليًا، منها 46 سريرًا مخصصًا للعنايات (كبار وأطفال)، بالإضافة إلى أقسام الاستقبال، الطوارئ، العنايات المتخصصة، النساء والتوليد، الحضّانات، القسطرة القلبية والمخية، الأشعة والرنين، بنك الدم، المعمل، والعلاج الطبيعي. كما قدّم وكيل الوزارة الشكر للمجتمع المدني على دعم وحدة القسطرة بجهاز حديث لعلاج اضطرابات كهربية القلب، مؤكدًا أنه يمثل إضافة جديدة للمستشفى، إلى جانب التوجيه بسرعة تشغيل وحدة مناظير الصدر من خلال بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة.

تفقد صالات الغسيل الكلوي

وفي إطار جولته، انتقل الدكتور حمودة الجزار إلى مستشفى الكلى والمسالك بميت غمر، حيث كان في استقباله الدكتور مدحت الأشقر مدير المستشفى. وتفقد صالات الغسيل الكلوي، واستمع إلى المرضى بشأن مستوى رضاهم عن الخدمة الطبية ومدى توافر الأدوية، مشددًا على انتظام جلسات الغسيل وتوفير كافة الاحتياجات. كما تفقد قسم العمليات، وأوصى برفع كفاءته ليتماشى مع معايير الجودة ومكافحة العدوى، والانتهاء من تجهيزات العناية ما بعد الجراحة.

مستشفى الكلى والمسالك بميت غمر 78 ماكينة غسيل كلوي تخدم المرضى

ويضم مستشفى الكلى والمسالك بميت غمر 78 ماكينة غسيل كلوي تخدم المرضى من مختلف مراكز المحافظة، ويُعد واحدًا من أكبر المراكز التخصصية في هذا المجال، حيث يستقبل مئات المرضى بشكل يومي لتلقي جلسات الغسيل الكلوي، إلى جانب إجراء الجراحات التخصصية في مجال الكلى والمسالك البولية. كما يُعتبر المستشفى مركزًا مرجعيًا في متابعة مرضى الفشل الكلوي وتوفير الرعاية الدوائية اللازمة، مما يجعله أحد الركائز الأساسية للخدمة الصحية المتخصصة بمحافظة الدقهلية.

