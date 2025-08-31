محافظ الدقهلية يحيل المكتب الهندسي المسئول عن إزالة عقار المنصورة المنهار للتحقيق

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إحالة المكتب الهندسي المسئول عن أعمال الإشراف وتنفيذ إزالة العقار - والذي تم التعاقد معه من قبل ملاك العقار وفقًا لرخصة الإزالة الصادرة من لجنة المنشآت - للتحقيق، نظرًا لإهماله الجسيم وعدم اتباع الطرق الهندسية والفنية السليمة أثناء أعمال الإزالة، مما تسبب في الحادث ووقوع الإصابات.

وكان تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، إلى موقع عقار بشارع السكة الجديدة بحي شرق المنصورة، انهار على ثلاثة عمال أثناء إزالته ما أدى إلى إصابة عاملين.

وتم نقلهم عاملين اثنين إلى مستشفى طوارئ جامعة المنصورة، بالإضافة إلى وجود عامل آخر تحت الأنقاض.

تشكيل لجنة ثلاثية لبحث آلية انتشال العامل من تحت الأنقاض

وقام "محافظ الدقهلية" بالتنسيق مع جامعة المنصورة بتشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة، وفقًا للطرق العلمية والفنية حفاظًا على سلامة فرق الإنقاذ من الحماية المدنية، نظرًا لتهالك العقار بشكل كبير، منعًا لوقوع مزيد من الإصابات أثناء عملية الإنقاذ، كما كلف بإزالة العقار بالكامل حفاظًا على أرواح المواطنين والمنشآت المحيطة، وقد وصلت اللجنة الثلاثية بالفعل إلى موقع الحادث وبدأت عملها.

غلق جميع الشوارع المؤدية إلى موقع العقار

ووجّه "محافظ الدقهلية" إدارة المرور بغلق جميع الشوارع المؤدية إلى موقع العقار ومنع مرور المواطنين والسيارات نهائيًا حفاظًا على حياتهم.

إخلاء العقارات الملاصقة للعقار محل الحادث

كما وجه اللواء طارق مرزوق لرئيس حي شرق المنصورة بالتنسيق مع قسم شرطة ثانِ المنصورة، لإخلاء العقارات الملاصقة للعقار محل الحادث في حال التأكد من وجود أي خطورة عليها، مع تشكيل لجنة هندسية من الحي لمراجعة كافة العقارات القديمة بالمنطقة، وعرضها فورًا على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وإصدار قرارات إزالة فورية إذا ثبت عدم صلاحيتها.

وأيضا وجه "محافظ الدقهلية" كافة فرق الإنقاذ (الحماية المدنية - الإسعاف - حي شرق) بالاستمرار في التواجد بموقع الحادث حتى الانتهاء من انتشال العامل من تحت الأنقاض، ونقله إلى المستشفى، وإزالة العقار حتى سطح الأرض.

صرف التعويضات المالية للمصابين

كما كلف اللواء طارق مرزوق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات المالية للمصابين، والتنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم كافة المساعدات اللازمة.

وطمئن "محافظ الدقهلية" المواطنين أن فرق العمل تعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من انتشال العامل وإزالة العقار حتى سطح الأرض.

أرقام الأزمات والكوارث

وأكدت المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية بالشبكة الوطنية بالمحافظة، لتلقي أي شكاوى، خاصة المتعلقة بانقطاع المياه، على الأرقام التالية:

0502316644 - 0502314880 - 0502327792 من الهاتف الأرضي أو المحمول، وكذلك على رقم 114 من الهاتف الأرضي.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات، والاعتماد فقط على الأخبار والمعلومات الصادرة من المركز الإعلامي بالمحافظة والتي يتم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة، وقالت: إننا نتابع معكم تطورات الأحداث أولًا بأول في بيانات لاحقة.

