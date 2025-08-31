الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع توسعة طريق الحرية "أبو قير"

الاسكندريه
الاسكندريه

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية (شارع أبو قير)، الذي يعد أحد أهم الشرايين المرورية لخدمة قطاع واسع من المواطنين.

حافلة الزمالك تصل استاد السلام استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الدوري الممتاز

وزير الخارجية يلتقي رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب

وهذا في إطار خطة محافظة الإسكندرية لتطوير المحاور المرورية الرئيسية والتخفيف من حدة التكدسات المرورية بالمناطق الحيوية، مع الحفاظ على النسق الجمالي والهوية البصرية للمدينة أثناء تنفيذ المشروعات التنموية.

وخلال الجولة، تابع المحافظ الأعمال الجارية، حيث شملت توسعة الجانب القبلي للطريق في المسافة الممتدة من شارع إبراهيم الشريف وحتى منطقة رشدي.

 

حيث تم الانتهاء من أعمال تركيب الانترلوك والبلدورات مؤكدًا على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، على أن يتم تسليم المرحلة الأولى في الثلث الأخير من شهر سبتمبر 2025.

كما أصدر المحافظ تعليماته لرئيس حي شرق بإزالة كافة المخالفات والتعديات والمظاهر السلبية أمام قطع الأراضي الفضاء على امتداد الشارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، موجهًا في الوقت ذاته بوضع صناديق قمامة أسفل أعمدة الإنارة بما يساهم في الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بتنظيم منحدرات الأرصفة ضمن أعمال التطوير، بما يضمن سهولة حركة ذوي الهمم وكبار السن، ويعزز من معايير الأمان والسلامة على الطريق، مؤكدًا أن جميع مشروعات التطوير الجارية بالمحافظة تراعى الاشتراطات الهندسية الخاصة بذوي الهمم لتحقيق مبدأ الشمولية وإتاحة الخدمات للجميع.

يُذكر أن مشروع توسعة طريق الحرية (أبو قير) يمتد من منطقة سيدي جابر وحتى محطة ترام الوزارة، ويُنفذ على عدة مراحل، ويتضمن إضافة أربع حارات مرورية جديدة ليصل إجمالي عدد الحارات إلى ٨ حارات (٤ حارات في كل اتجاه)، بما يهدف إلى تحسين الحركة المرورية وتخفيف الكثافات في مناطق سيدي جابر وسموحة والتي تُعد من أكثر المناطق ازدحامًا بالمدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد الاسكندرية ابو قير حي شرق

مواد متعلقة

وزير الخارجية يلتقي رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب

سي إن إن: نتنياهو يدرس خيارات لضم الضفة الغربية بالكامل

إعلام إسرائيلي: بدء اجتماع الكابينيت الموسع لبحث عملية احتلال غزة

الأكثر قراءة

الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في انفجار خط غاز بالإسماعيلية

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

بالأرقام، فاتورة ريبيرو ومعاونيه في الأهلي بعد توجيه الشكر لهم

وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

مفاجأة في وسط الملعب، تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة بالدوري

الأهلي يعلن رسميا توجيه الشكر لخوسيه ريبيرو وجهازه المعاون

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الصلاة بالمكياج؟ أمين الفتوى يجيب

من قصص القرآن الكريم، يونس بن متى مع أهل نينوى

أمين الفتوى: المطلقة تكون فى بيت الزوجية طوال فترة العدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads