جامعتا الجلالة وأسوان توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية

استقبلت جامعة الجلالة اليوم وفدًا رسميًا من جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد محمود علي، عميد كلية الهندسة بجامعة أسوان، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعتين.

بروتوكول تعاون بين جامعتي الجلالة وأسوان

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور إيهاب السيد حسنين، نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة عفاف العوفي، عميد كلية الهندسة بجامعة الجلالة، بالإضافة الي عدد من العمداء ومديري البرامج الاكاديمية بالجامعة.

تعاون بحثي وأكاديمي بين جامعتي الجلالة وأسوان

يهدف البروتوكول إلى تعزيز الشراكة في مجالات البحث العلمي والبرامج الأكاديمية والتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المشتركة، بما يحقق التكامل في المجالات التعليمية والبحثية ويدعم استراتيجية الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء رؤية مصر 2030.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، قائلًا: إن توقيع هذا البروتوكول مع جامعة أسوان يأتي تأكيدًا على دور جامعة الجلالة كإحدى الجامعات الأهلية الرائدة في مصر، وحرصها على مد جسور التعاون مع مختلف الجامعات المصرية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير البرامج الأكاديمية والبحثية لخدمة المجتمع والطلاب على حد سواء.

وعبّر الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا،إن هذا التعاون يعد نموذجا للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين، لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الجامعات المصرية؛ علاقة مبنية على التكامل وتبادل المعرفة والخبرات، لدعم مسيرة التطوير في قطاع التعليم العالي، وفقًا لرؤية الدولة في تحقيق جودة التعليم وتحفيز الابتكار والبحث العلمي، في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

بروتوكول تعاون بين جامعتي الجلالة وأسوان

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الأكاديمية، علي أن هذا التعاون يعكس توجه جامعة الجلالة نحو بناء شراكات فاعلة مع الجامعات المصرية، ويساعد على تبادل الخبرات الأكاديمية وتعزيز جودة البرامج التعليمية بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

كما أوضحت الدكتورة عفاف العوفي، عميد كلية الهندسة بجامعة الجلالة، إن الشراكة مع كلية الهندسة بجامعة أسوان ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون البحثي والأكاديمي، خصوصًا في مجالات التدريب وتبادل أعضاء هيئة التدريس، بما يعود بالنفع على الطلاب والباحثين في كلا الجامعتين.

وقال الدكتور محمد محمود، عميد كلية الهندسة بجامعة أسوان، اننا نثمّن هذه الخطوة البنّاءة التي ستسهم في تنفيذ مشروعات بحثية وتدريبية مشتركة، لتقديم فرص حقيقية لتنمية مهارات طلاب الهندسة، وتمكينهم من أدوات التعلم الحديثة والتطبيقات العملية، بما يتماشى مع التغيرات السريعة في سوق العمل والتكنولوجيا.

واتفق الطرفان على البدء الفوري في تفعيل آليات التعاون من خلال تشكيل لجان تنفيذية مشتركة، ووضع خطة زمنية محددة لتنفيذ المبادرات المقترحة، على أن يتم تقييم نتائج التعاون دوريًا لتحقيق أفضل مردود علمي وأكاديمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.