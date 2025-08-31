نتنياهو: هذه أيام الإنجازات الكبيرة ولكنها مليئة بالتحديات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات له اليوم الأحد: “هذه أيام الإنجازات الكبيرة لكنها أيضا أيام مليئة بالتحديات”.

وزعم نتنياهو: أنه حتى اليوم أعدنا 207 مختطفين منهم 148 على قيد الحياة، وسنعيد الجميع الأحياء والقتلى على حد سواء.

وتابع: “أعبر عن تقديري لجنود الاحتياط والنظاميين الذين يستعدون لمهمة التحرير والحسم العسكري”.

قرار احتلال مدينة غزة صدر والجيش ينفذه

وصباح اليوم، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “هاجمنا أبو عبيدة والجيش يتحقق من النتائج”.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال: “ربما لا يوجد في حركة حماس حاليا من يعلن عن مقتل أبو عبيدة”.

وتابع نتنياهو: “قرار احتلال مدينة غزة صدر والجيش ينفذه.. ووجهنا للحوثيين ضربة قاسية وهذه مجرد بداية”.

إعلام عبري يزعم نجاح اغتيال أبو عبيدة بنسبة 95%

وأشارت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس السبت، إلى نجاح اغتيال "أبو عبيدة" الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بنسبة 95%، دون تأكيد رسمي وذلك وفقا لشبكة «العربية».

أنباء عن اغتيال أبو عبيدة

وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن استهداف "عنصر مركزي" من حركة حماس في قطاع غزة بشكل دقيق.

وقال إعلام عبري: إن المستهدف في ضربة غزة هو المتحدث باسم القسام "أبو عبيدة".

تقديرات بنجاح اغتيال أبو عبيدة

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن اغتيال "أبو عبيدة" إذا نجح سيكون بالغ الأهمية، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلي أن هناك تقديرات بنجاح اغتيال المتحدث باسم القسام "أبو عبيدة".

