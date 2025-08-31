خبيرة: البورصة المصرية على موعد مع انتعاشة بسبب خفض الفائدة

البورصة المصرية، من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية تداولات نشطة خلال الأسبوع الجاري، مدعومة بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، والذي ينظر إليه كعامل إيجابي على تعاملات الأوراق المالية، بما يعزز فرص المؤشر الرئيسي إيجى إكس 30، EGX30 لاختبار مستوى 36600 نقطة.

حركة تداولات مؤشر EGX30

افتتح EGX30 عند 35727 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند 10897 نقطة، فيما سجل المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 ارتفاعًا بواقع 1.58% عند 14507 نقاط.

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع جماعي للمؤشرات الثلاثة، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

المؤشر الرئيسي EGX30

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.39% عند مستوى 35864 نقطة، كما صعد المؤشر السبعيني EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.66% عند مستوى 10969 نقطة، وتبعهما المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.60% عند مستوى 14594 نقطة.

تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بإجمالي 19 مليونا، و0.198 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع بإجمالي 8.1 مليون جنيه.

وسجل إجمالي قيمة تداولات الأسهم 519.1 مليون جنيه بحجم تداولات 202 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 19550 عملية، موزعة على 213 شركة مقيدة بالبورصة.

ووصل إجمالي رأس المال السوقي 2.5 تريليون جنيه، وشهدت بداية تعاملات اليوم ارتفاع 131 سهما، بينما انخفض 14، واستقر 68 سهما.



السوق يتجه لتحقيق قمة جديدة

ومن جانبها، قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال إن السوق أضافت نحو 7.6 مليار دولار لرأسمالها، وسط تحسن واضح في قيمة التداولات الأسبوعية، مشيرة إلى أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدفوعًا بعمليات شراء قوية من المؤسسات المحلية التي أعادت هيكلة محافظها عقب المراجعة الدورية للمؤشرات.

وفيما يتعلق بالمحفزات، أكدت سليم أن قرار خفض الفائدة بنسبة 2% سيكون له أثر كبير، حيث سيشجع الشركات على الاقتراض لتمويل توسعاتها، بما ينعكس إيجابًا على نتائجها، لكنها لفتت أيضًا إلى أن بعض شركات التمويل الاستهلاكي قد تتأثر سلبًا نتيجة تغيرات أسعار الفائدة.

وأشارت سليم إلى أن التغييرات الأخيرة في قيادة البورصة من شأنها أن تدعم خطط الطروحات الحكومية، وأن إعلان رئيس الوزراء عن طروحات كبرى يعزز التوقعات بقرب تنفيذها.

المؤشر الثلاثيني يواصل صعوده

ومن المتوقع أن يواصل المؤشر الثلاثيني صعوده خلال الأسبوع الجاري، مع إمكانية بلوغ 36300 نقطة بدعم من التفاؤل بقرار خفض الفائدة، محذرة في الوقت ذاته من احتمال تعرض السوق لضغوط بيعية بنهاية أغسطس الحالى لتوفير السيولة.

ورجحت وصول المؤشر السبعيني إلى 11250 نقطة بسهولة، مؤكدة أنه في حال نجاح "الثلاثيني" في الثبات أعلى 36300 نقطة فسيفتح المجال نحو 36650 نقطة، معتبرة أن أي عمليات جني أرباح عند هذه المستويات تُعد صحية للسوق.

EGX30 أنهى الأسبوع بارتفاع طفيف

جدير بالذكر أن "EGX30" أنهى الأسبوع الماضي بارتفاع طفيف، وسط توقعات بمواصلة موجة صعود هادئة، لكنها شددت على ضرورة حدوث تصحيح صحي لتخفيف حالة "التشبع الشرائي" التي بلغتها السوق، بالاضافة الى أن المؤشر الثلاثيني أغلق جلسة الخميس الماضى عند 35727 نقطة، وأن الأداء خلال الأسبوع كان عرضيًا مع ارتفاع محدود، مشيرة إلى أن البورصة سجلت صعودًا بنسبة 4% خلال الشهر الماضي، مما يؤكد استمرار الاتجاه العام الصاعد.

