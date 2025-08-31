الأحد 31 أغسطس 2025
تسليم عقود عمل جديدة لـ5 شباب من ذوي الهمم بالقاهرة

تسليم عقود عمل جديدة لـ5 شباب من ذوي الهمم
استقبلت مديرية عمل القاهرة، 5 شباب من ذوي الهمم من سكان المحافظة لاستلام عقود عمل لائقة في شركة سمارت للتعمير والتطوير “سكاد”.

وأوضح السيد شرقاوي، مدير مديرية العمل بالقاهرة، في تقريرٍه للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات، بخصوص توفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص داخل المصانع والشركات، تنفيذًا للقانون والتواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة والاستماع إلى مطالبهم.

وأضاف مدير المديرية أن ذلك يأتى ضمن جهود المديرية بتوفير فرص العمل والمتابعة بعد استلام العقود وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل رؤية وتوجيهات وزير العمل على أرض الواقع من خلال برامج ومبادرات تسعى لتحقيق الأهداف المنشودة، بهدف فتح آفاق جديدة في سوق العمل.

تم تسليم العقود بمقر المديرية بحضور السيد شرقاوي مدير المديرية، وإسلام أحمد وكيل المديرية، وممثلين عن الشركة: دكتور محمود العوضي إبراهيم عامر أخصائي أول شئون عاملين، ورئيس قسم شئون العاملين محمود أبو الحسن.

