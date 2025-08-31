مكتبة الإسكندرية وحياة كريمة تطلقان برنامج "سر الصنعة" لتمكين المرأة اقتصاديا

نظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي فعاليات برنامج "سر الصنعة" في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2025، بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، بهدف تمكين المرأة المصرية وبناء قدراتها في مجالات الحرف اليدوية وريادة الأعمال.

يستهدف البرنامج تدريب مجموعة من السيدات المصريات على الأشغال اليدوية والحرف التقليدية، مع التركيز على فن صناعة الجلود الطبيعية، بما يعزز من مهاراتهن المهنية ويفتح أمامهن فرصًا جديدة للتشغيل والتأهيل لسوق العمل.

وتضمن التدريب برنامجًا نظريًا امتد على مدار أربعة أيام، وشمل جلسات متخصصة حول ريادة الأعمال، ومهارات التسويق، وتطوير الأفكار، والنماذج المالية للمشروعات، بالإضافة إلى التدريب على استراتيجيات التسويق الرقمي الحديثة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول التمهيد وتوليد الأفكار، حيث قدم خبراء ريادة الأعمال جلسات حول التفكير التصميمي ومراحل توليد الأفكار، بالإضافة إلى تدريبات عملية لتحليل السوق وتقييم المشروعات. وركز اليوم الثاني على النموذج المالي للمشروعات، متناولًا خصائص رائد الأعمال، وكيفية تصميم نموذج العمل، بجانب ورشة عن التكاليف ورأس المال ونقطة التعادل.

أما اليوم الثالث فخصص لموضوعات التسويق وتطبيقاته على منتجات الجلود، من خلال استعراض المزيج التسويقي واستراتيجيات التسويق الحديث مع تدريب عملي على منصات التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى إعداد خطة تسويقية أولية.

واختتمت الورشة يوم 30 أغسطس بموضوعات التسويق المتقدم والعرض التقديمي، حيث ناقش المشاركون أدوات التسويق الرقمي الحديثة، ودراسات حالة، قبل أن يقدموا عروضًا عملية لمشروعاتهم في التمرين الختامي.

وفور انتهاء القسم النظري يبدأ البرنامج العملي والذي يتضمن ورشة تدريبية متخصصة في صناعة الجلود الطبيعية، تهدف إلى الارتقاء بالمشاركات إلى المستوى الاحترافي الذي يتيح لهن دخول سوق العمل بثقة وكفاءة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعكس دور المكتبة في دعم الابتكار وريادة الأعمال، انطلاقًا من أن تمكين المرأة يمثل محورًا أساسيًا في خطط التنمية المستدامة. ويعد إطلاق برنامج "سر الصنعة" أيضًا خطوة مهمة نحو بناء جيل من السيدات القادرات على تحويل مهاراتهن إلى مشروعات ناجحة، تسهم في تحسين جودة حياة الأسر والمجتمعات المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.