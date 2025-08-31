وزير الصناعة يتفقد موقع مجمع مرغم ٣ الجاري إنشاؤه بمحافظة الإسكندرية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، موقع مجمع مرغم ٣ الجاري إنشاؤه بمحافظة الإسكندرية، ورافقه المحافظ الفريق أحمد خالد.

شارك في الجولة المهندس تيسير ممدوح رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وقيادات وزارة الصناعة.

ويأتى هذا في إطار سلسلة الزيارات الدورية التي يجريها كامل الوزير للمناطق والمجمعات الصناعية والمصانع للوقوف على سير العملية الإنتاجية وحل مشاكل المصانع.

مجمعات مرغم تتميز بإنتاج منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي

بدأ الوزير جولته بتفقد موقع مجمع مرغم ٣ المقام على مساحة ٣٠ فدانا، ويتبع ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويضم ١٥٥ وحدة صناعية بمساحة ٣٩٦ مترًا مربعًا للوحدة قابلة للضم.

واستمع الوزير لشرح من المهندس تيسير ممدوح استشاري المشروع والمشرف على التنفيذ بشأن نسب التنفيذ بالمجمع والشركات المنفذة والتاريخ المقرر لتشغيله.

العمل على تصنيع الهياكل المعدنية لوحدات مجمع مرغم ٣ بالتوازي مع الأعمال الإنشائية

وأكد الوزير ضرورة العمل على تصنيع الهياكل المعدنية للوحدات بالتوازي مع الأعمال الإنشائية بالموقع لسرعة إنجاز كافة المراحل، والانتهاء من إقامة المجمع حسب الخطة الموضوعة لتلبية الطلبات المقدمة من المستثمرين الصناعيين.

ثم التقى الوزير عمال مجمعي الصناعات البلاستيكية مرغم ١ ومرغم ٢؛ للوقوف على تحدياتهم واستعراض سبل حلها، حيث أكد أن مجمعات مرغم تتميز بإنتاج منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج بجودة تنافس المنتجات العالمية، مشددًا على ضرورة زيادة الإنتاجية وزيادة ورديات العمل طالما أن المصنع مؤهل ويمتلك الخامات والقدرات اللازمة للتشغيل، بما يحقق أهداف الدولة من التنمية الصناعية، كما وجّه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإضافة أي مساحة غير مستغلة خارج المناطق والمجمعات الصناعية المخططة لإقامة مصانع جديدة.

إقامة المجمعات الصناعية الصغيرة يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيسي بتوطين الصناعة

وأشار الوزير إلى أن إقامة هذه المجمعات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة متكاملة للاستثمار، وأوضح أنه استمرارًا لتوجه الوزارة لدعم الصناعات الصغيرة والتيسير على المستثمر الجاد.

وأضاف: حرصت الوزارة على أن تتمتع الوحدات الصناعية بكافة التجهيزات واكتمال المرافق والخدمات والجاهزية للتشغيل الفوري، فضلًا عن إقامة المجمعات وفقًا لأعلى وأحدث المعايير الإنشائية والبيئية العالمية، بما يوفر للمستثمرين بيئة مثالية للبدء الفوري في الإنتاج دون أعباء إضافية.

- توفير خطوط نقل وسيارات إسعاف ومطافئ ومطعم لخدمة العاملين بمجمعي مرغم ١ و٢ ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمجمعين

- وضع لافتات مرورية على الطريق الصحراوي لإرشاد الوافدين إلى المجمعات

- جذب مصنع لإعادة تدوير البلاستيك ومصنع لإنتاج مهمات الأمن الصناعي للعمل بمجمعي مرغم

وخلال اللقاء، عرض محمد فتحي من العاملين في مصنع منتجات بلاستيكية، شكواه من عدم توفر مواصلات منتظمة لنقل العمال من وإلى المجمع وعدم وجود عربة إسعاف، حيث وجّه الوزير جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بسرعة توفير خطوط نقل في نفس مواعيد الورديات لخدمة العاملين، إلى جانب توفير وحدة إسعاف ومطافئ لحين تشغيل مجمع مرغم ٣ الذي سيضم منطقة خدمات متكاملة.

وطالب بدر رفعت ممثل مصنع بلاستيك مصر، بوضع لافتات مرورية وإرشادية على الطريق الصحراوي عند مدخل المجمعات، وتوفير مطعم لخدمة العاملين، كما التمس منح مهلة لأصحاب الوحدات الصناعية المتأخر عليهم مستحقات إيجارية.

ووجّه الوزير قيادات وزارة النقل بوضع لافتات إرشادية كبيرة على الطريق الصحراوي، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير مطعم بالمجمع، كما دعا أصحاب المصانع المتأخرين عن سداد الإيجارات لتقديم طلب جماعي لوزارة الصناعة يتضمن بيانات كل مصنع وقيمة المستحقات لدراسة مد أجل السداد.

واقترح ميلاد فيصل، من العاملين بمجمع مرغم، تحقيق التكامل الصناعي من خلال توفير مصنع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك الناتجة عن عمليات التشغيل داخل المجمع، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من الخامات وتقليل الفاقد والحفاظ على البيئة، إلى جانب توفير مصنع لإنتاج الملابس الوقائية ومهمات الأمن الصناعي للعمال، ورفع كفاءة الطرق الموصلة للمجمعين.

وقد رحب الوزير بالمقترحات، ووجّه الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة بجذب مصنعي إعادة التدوير ومهمات الأمن الصناعي، كما وجّه قيادات وزارة النقل برفع كفاءة الطرق المؤدية للمجمعين.

محافظ الإسكندرية: الدولة تولي اهتمامًا بالقطاع الصناعي

ومن جانبه، أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن الدولة تولي اهتمامًا بالقطاع الصناعي كونه ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، وخاصة أن المحافظة تمتلك كافة المقومات التي تدعم الحراك الصناعي والاستثمارات بما لديها من شبكة طرق وكباري وموانئ كبرى ومناطق صناعية متنوعة تمثل بوابة رئيسية للاستثمار الصناعي في مصر.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة في دعم المناطق الصناعية الجديدة بالمحافظة، بما يسهم في تعزيز قدرة الإسكندرية على استقطاب الصناعات المتطورة، ومواكبة توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

جدير بالذكر أن مجمع مرغم ١ مقام على مساحة ٢٥ فدانا ويتبع ولاية الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، ويضم ٢٤٠ وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين ١٠٠-٢٠٠ متر مربع، فيما يقام مجمع مرغم 2 على مساحة ٢٠,٥ فدان ويتبع ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويضم ٢٠٤ وحدات صناعية بمساحة ١٤٤ مترًا مربعًا للوحدة، جميعها مستغلة ومخصصة لمستثمرين صناعيين.

الوزير يتفقد مصنع متخصص في إنتاج أدوات المائدة المصنعة من الاستانلس

وعلى هامش الزيارة، تفقد الوزير مصنع ألفا ستيل بمنطقة النهضة الصناعية والمتخصص في إنتاج أدوات المائدة المصنعة من الاستانلس، والمقام على مساحة ٨٠٠٠ متر مربع برأس مال ١٥٠ مليون جنيه وبطاقة إنتاجية ١٢٠٠ طن سنويًا، بنسبة مكون محلي تبلغ ٤٥٪؜، ويصدر المصنع ٢٥٪؜ من إنتاجه لأسواق تركيا وتونس والجزائر، ويوفر ٣٠٠ فرصة عمل مباشرة و٥٠٠ غير مباشرة، وكان في استقبال الوزير المهندس مجاهد الصباغ الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تفقد خطوط الإنتاج (مكابس القص والدرفلة والتشكيل) ومعرض المنتجات المصنعة.

وأشاد الوزير بجودة منتجات المصنع التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتصدر للخارج، ووجّه الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة بدراسة توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي يستوردها المصنع من خلال مصانع محلية لتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب دراسة إعادة تدوير مخلفات العمليات التشغيلية وإدخالها مرة أخرى في الصناعة، سواء داخل المصنع أو لدى الغير.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتوفير بيئة متكاملة للمستثمرين الصناعيين بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.