رفعت سيد أحمد: كمائن المقاومة الفلسطينية تؤكد استمرار الصمود في مواجهة الاحتلال

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، إن العمليات العسكرية التي تنفذها المقاومة الفلسطينية في غزة، والتي كان آخرها أسر 4 جنود إسرائيليين، تبرز استمرار وتصاعد المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي رغم ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ضربات قاسية من قبل جيش الاحتلال، فضلًا عن محاولات تجويعه وشن حرب إبادة ضد المدنيين في حرب غير متكافئة.

وأضاف في تصريح خاص لـ "فيتو" أن هذه العمليات تأتي بمثابة رسالة قوية تؤكد قدرة المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن المقاومة، رغم تضافر الجهود الدولية في دعم الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال قادرة على استنزاف الكيان الصهيوني، مشددًا على أن حسم المعركة لا يمكن أن يتحقق إلا بتدخل الدول العربية والإسلامية اقتصاديًا وعسكريًا.

وقال رفعت سيد أحمد: "نحن نعيش في مرحلة مفصلية، حيث لابد أن تكون هناك تحركات عربية وإسلامية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وإيقاف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي احترام تجاه الدول العربية، بل تمارس الابتزاز، كما تبين من الأموال التي حصل عليها مؤخرًا من دول الخليج".

وفيما يتعلق بمستقبل الوضع في غزة، أكد الدكتور رفعت سيد أحمد أن سقوط المقاومة الفلسطينية يعني سقوط الجيوش العربية في المنطقة بأسرها، مؤكدًا أن هناك أطماع إسرائيلية في ضم غزة وتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، وهو ما يعني أن الصراع في غزة يمتد إلى سيناء، مع تدخل مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لتحقيق مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

وتابع قائلًا: "ما يحدث في غزة ليس حربًا ضد الفلسطينيين فقط، بل هو جزء من صراع إقليمي أكبر يشمل أطماع إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية. لذلك يجب على الدول العربية أن تدعم المقاومة الفلسطينية بكل ما تملك من قوة لمواجهة الجرائم الإسرائيلية".

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم السبت، بمقتل جندي إسرائيلي بنيران قناص في قطاع غزة، وأشارت إلى إصابة عدد من الجنود بجروح خطيرة في 3 حوادث منفصلة.

وأكدت المصادر الإسرائيلية أنه لا تزال هناك مخاوف من أن يكون 4 جنود آخرين قد وقعوا في قبضة المقاومة الفلسطينية.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه التطورات بأنها من أكبر الأحداث منذ "طوفان الأقصى"، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة.

