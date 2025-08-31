إخلاء سبيل تاجر ألعاب نارية ضبط بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية بالمطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية إخلاء سبيل تاجر ألعاب نارية ضُبط بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام، معدة للترويج والبيع بمنطقة المطرية.

ضبط تاجر ألعاب نارية فى المطرية

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية.



وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام، معدة للترويج والبيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.