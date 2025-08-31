حبس قهوجي ألقى زجاجة مولوتوف على باب منزل بالوراق

أمرت نيابة الجيزة بحبس قهوجي ألقى زجاجة مولوتوف حارقة على باب منزل مالك صاحب منزل في منطقة الوراق، 4 أيام، على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهم بالجيزة

البداية كانت بورد بلاغ لقسم شرطة الوراق، من مالك مخزن، اتهم فيه “قهوجي” حدد هويته، بإلقاء زجاجة مولوتوف حارقة على باب المنزل الخاص به، وذكر أن خلافا ماليا وراء ارتكاب المتهم الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، لخلاف مالي مع مقدم البلاغ، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق، والتي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.