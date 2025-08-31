الأحد 31 أغسطس 2025
قام بتصويره أثناء الحفل، والد المطرب رامي صبري يدعم نجله في دبي (فيديو)

أحيا المطرب رامي صبري حفلا غنائيا في دبي وسط حضور جماهيري كبير بعد إحيائه مؤخرا لعدد من الحفلات الغنائية.

حفل رامي صبري في دبي 

وشهد الحفل حضورا خاصا لوالد رامي صبري، الذي حرص على دعم  نجله على المسرح، وحرص على تصويره أثناء الحفل. 

وكان المطرب رامي صبري، قد طرح أحدث ألبوماته الغنائية "أنا بحبك انت"، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

ألبوم رامي صبري الجديد 

وحرص رامي صبري على التنويع في ألبومه الجديد من حيث الأغاني ما بين الدراما والرومانسي.

ويضم ألبوم رامي صبري الجديد 10 أغانٍ متنوعة، يتعاون خلالها مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين والموزعين. 

 

ومن الشعراء يتعاون رامي صبري مع كل من: تامر حسين، أمير طعيمة، محمد عاطف، عمرو المصري، وغيرهم. 

فيما يتعاون مع الملحنين والموزعين مع كل من: مدين، عمرو الخضري، حسام حبيب، طارق توكل، أسامة الهندي، وآخرين. 

