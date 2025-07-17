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ثقافة وفنون

رامي صبري يطرح ألبومه الجديد "أنا بحبك أنت" اليوم

ألبوم رامي صبري الجديد
ألبوم رامي صبري الجديد

يطرح المطرب رامي صبري اليوم الخميس 17 يوليو الجاري، ألبومه الجديد “أنا بحبك إنت”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والمنصات الرقمية المختلفة. 

ألبوم رامي صبري الجديد 

ويضم ألبوم رامي صبري الجديد 10 أغنيات متنوعة، يتعاون خلالها مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين والموزعين. 

ومن الشعراء يتعاون رامي صبري مع كل من: تامر حسين، أمير طعيمة، محمد عاطف، عمرو المصري، وغيرهم. 

فيما يتعاون مع الملحنين والموزعين مع كل من: مدين، عمرو الخضري، حسام حبيب، طارق توكل، أسامة الهندي، وآخرون. 

أغاني ألبوم رامي صبري الجديد

كليب أنا بحبك إنت 

وكان رامي صبري قد طرح خلال الأيام الماضية كليب “أنا بحبك إنت” من الألبوم، حيث حقق الكليب تفاعلا كبيرا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.  

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