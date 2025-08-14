رامي صبري يحقق 2.5 مليون مشاهدة بأغنية "بياع" على يوتيوب (فيديو)

حققت أغنية “بياع” للمطرب رامي صبري من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “أنا بحبك إنت”، 2.5 مليون مشاهدة منذ طرحها ضمن أغاني الألبوم عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية بياع

أغنية “بياع” من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري.

كلمات أغنية بياع

وتقول كلمات الأغنية: بياع ولازم يتساب ويتباع

ويعيش في سنين أوجاع وأوجاع

ماهو وجعلي قلبي زمان

محروم من شوفتي سنين ورا سنين

ممنوع نتكلم لو دقيقتين

خلوه يفضل يتمنى عشمان

ده عشم ابليس وقولوله ميجيش

مع نفسه يشوف مأساته ويعيش

ملهوش رجوع نهائي نسيناه

