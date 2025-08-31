وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن توطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع داخل شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، بالتعاون مع القطاع الخاص، هو إنجاز تاريخي حققته مصر لتصبح واحدة من ست دول فقط بالعالم تنتج هذا المنتج الذي يعد أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير للشركة (مصنع 100 الحربي) في إطار المتابعة الميدانية لجميع شركات ووحدات الإنتاج الحربي بصفة دورية، للإطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بهدف تطوير الأداء.

مطالب القوات المسلحة

ويأتي تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الإلتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، حيث استهل الوزير الجولة المفاجئة بالمرور على عدد من خطوط الإنتاج بالشركة، والتي تساهم في تلبية مطالب القوات المسلحة (من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المخصوص، والصلب المدرع.

كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية مثل (ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وعروق البيلت للحديد والصلب، وبعض مكونات مصانع تحويل المخلفات إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ)، وتشارك الشركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة بالتعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة.

نظافة وترتيب الخلايا التخزينية

وتابع الوزير "محمد صلاح" الإجراءات المخزنية التي تتم بمخازن الشركة للتأكد من القيام بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية، واطمأن الوزير على مدى التزام العاملين بالشركة بتطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية خاصةً في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة والتي يتطلب العمل بها التعرض إلى درجات حرارة عالية والتعامل المباشر مع آلات ومعدات معقدة لصهر وتشكيل المعادن المختلفة.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس باسم سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وآخر مستجدات المشروعات التي تشارك الشركة في تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بها.

كما استمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ووجّه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة كأحد الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جذب المزيد من الاستثمارات

وفي نهاية الجولة أصدر الوزير توجيهات تتعلق بضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات إستراتيجية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك فى إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة.

كما وجّه الوزير بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، وتطبيق مبادئ الحوكمة والمراقبة الداخلية والالتزام ببرامج الصيانة ودورية القيام بها في المواعيد المحددة للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها.

رافق الوزير، خلال الجولة التفقدية المفاجئة، الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

