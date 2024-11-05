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رياضة

الشباب والرياضة تحيل مخالفات جديدة بـ نادي النصر للنيابة

نادي النصر، فيتو
نادي النصر، فيتو

أحالت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بعض المخالفات بنادي النصر الرياضي إلى النيابة العامة من أجل التحقيق الرسمي فيها بناء على الشكوى المقدمة من أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر. 

وقررت مديرية الشباب والرياضة بعد العرض على إدارة الأداء الرياضي والإدارة القانونية ودراسة الشكوى إحالة الملف إلى المحامي العام لنيابات شرق القاهرة والذي أحال الملف إلى نيابة النزهة للتحقيق في المخالفات الواردة والتي أوضحها تقرير مديرية الشباب والرياضة بناء على الشكوى المقدمة من أحمد الأحمر.

وتضمنت الإحالة لنيابة النزهة بعض المخالفات الخاصة بتأجير المحلات بالنادي بالمخالفة لنص اللائحة المالية ومخالفات أخرى بشأن قواعد الصرف المالي في مستلزمات حمام السباحة لما هو منصوص عليه في اللائحة المالية ومخالفات أخرى بشأن واقعة استغناءات تم صدورها بدون قرارات مجلس إدارة.  

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة قد أحالت في وقت سابق ملف آخر إلى المحامي العام لنيابات شرق القاهرة والذي أحال الملف أيضا لنيابة النزهة بواقعة أخرى تم إحالة المدير التنفيذي إلى النيابة بشأن واقعة استغناءات تم صدورها بدون قرارات مجلس إدارة. 

وكان أحمد حمدي عضو مجلس إدارة نادي النصر قد تقدم باستقالة مسببة في وقت سابق لوزير الشباب والرياضة بشأن الاعتراض على بعض القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالمخالفة لنص قانون الرياضة واللائحة الاسترشادية واللائحة المالية الموحدة، واستقالة رامي هاني أمين، وإزالة عضوية ندى حسن عبدالعال من المجلس بجانب وفاة رئيس مجلس الإدارة عمرو عبد الحق في ديسمبر العام الماضي.

وتجرى الجمعية العمومية العادية لنادي النصر الرياضي يوم الخميس 7 نوفمبر الجاري.

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نادي النصر أحمد الأحمر مجلس إدارة نادي النصر وزارة الشباب والرياضة أحمد حمدي

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