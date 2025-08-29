وزير الرياضة: مصر استضافت أكثر من 440 بطولة منذ 2019

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر نجحت في استضافة أكثر من 440 بطولة قارية وعالمية منذ عام 2019 بمختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات تليفزيونية: المنشآت الرياضية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، كما أن القاهرة وشرم الشيخ والغردقة تصنف ضمن 6 مدن مؤهلة لاستضافة أكبر الأحداث والبطولات الرياضية العالمية، ونجحنا في تنظيم أكثر من 440 بطولة، على رأسها كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2019 وكأس العالم لكرة اليد عام 2021.

وأضاف: وزارة الشباب والرياضة وضعت استراتيجية منذ عام 2018، لتطوير قطاع الرياضة للتنمية والصحة، كما تستهدف الوزارة ترسيخ مفهوم أن تصبح الرياضة أسلوب حياة.

وتطرق أشرف صبحي للحديث عن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، قائلًا: حسن مصطفى نموذج رياضي مشرف، وحقق نجاحات عديدة كرئيس للاتحاد الدولي لكرة اليد، وسيخوض الانتخابات المقبلة على هذا المنصب، كما لعب دورًا بارزًا في تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا في الفترة من 9 إلى 17 أغسطس الجاري.

وتابع: تنظيم بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد، يأتي امتدادًا لنجاحات مصر في استضافة البطولات العالمية الكبرى، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص دائمًا على تقديم صورة مشرفة تعكس مكانة مصر وريادتها في المجال الرياضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.