بن رمضان يقود قائمة منتخب تونس في معسكر سبتمبر

 تصدر محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي قائمة منتخب تونس خلال التوقف الدولي لسبتمبر 2025، حيث يخوض منتخب تونس مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

قائمة تونس


 ويلعب منتخب تونس يوم 4 سبتمبر 2025 ضد ليبيريا، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، رادس كما يلعب يوم 8 سبتمبر 202 ضد غينيا الاستوائية، ملعب مالابو في الجولة الثامنة.

ويتصدر منتخب تونس مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 16 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه ناميبيا، مما يضعه في موقف قوي للتأهل.

