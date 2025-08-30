بن رمضان يقود قائمة منتخب تونس في معسكر سبتمبر

تصدر محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي قائمة منتخب تونس خلال التوقف الدولي لسبتمبر 2025، حيث يخوض منتخب تونس مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

قائمة تونس



ويلعب منتخب تونس يوم 4 سبتمبر 2025 ضد ليبيريا، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، رادس كما يلعب يوم 8 سبتمبر 202 ضد غينيا الاستوائية، ملعب مالابو في الجولة الثامنة.

ويتصدر منتخب تونس مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 16 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه ناميبيا، مما يضعه في موقف قوي للتأهل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.