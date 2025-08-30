إعلام عبري يزعم نجاح اغتيال أبو عبيدة بنسبة 95%

زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، نجاح اغتيال "أبو عبيدة" الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بنسبة 95%، دون تأكيد رسمي وذلك وفقا لشبكة «العربية».

أنباء عن اغتيال أبو عبيدة

أعلنت وسائل إعلام عبرية عن استهداف "عنصر مركزي" من حركة حماس في قطاع غزة بشكل دقيق.

وقال إعلام عبري، إن المستهدف في ضربة غزة هو المتحدث باسم القسام "أبو عبيدة".

تقديرات بنجاح اغتيال أبو عبيدة

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن اغتيال "أبو عبيدة" إذا نجح سيكون بالغ الأهمية، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلي أن هناك تقديرات بنجاح اغتيال المتحدث باسم القسام "أبو عبيدة".

