وزير الزراعة الإيراني: نواجه صعوبات في توفير الأمن الغذائي

أشار وزير الزراعة الإيراني، غلام رضا نوري قزلجه، إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة في بلاده، قائلًا: "من ناحية تأمين الأمن الغذائي نحن في أصعب الظروف".

وأضاف: "نواجه حاليًا جفافًا غير مسبوق، كما أن وضع اقتصادنا الكلي ليس في حالة جيدة"، كما أشار الى أنه بموجب القوانين الدولية لا يحق للدول أن تفرض عقوبات على قطاعي الدواء والغذاء.

وتابع: “العقوبات الظالمة المفروضة علينا أوجدت صعوبات ورفعت التكاليف في مجالات الدواء والغذاء”، مضيفا: “بدأنا منذ أشهر التحضير لمواجهة أي ظروف محتملة لضمان الأمن الغذائي للبلاد”.

وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران منذ قيام الثورة الإسلامية بزعم قيام إيران بتطوير برنامجها النووي لأغراض عسكرية.

