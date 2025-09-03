تارا عماد لـ"فيتو": أتمنى المشاركة في عمل عالمي وخوض تجربة أدوار الرعب

خطفت الفنانة تارا عماد، الجمهور بظهورها بلوك مختلف ومتقدم في السن خلال حكاية "أنت وحدك"، ضمن أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.

وكشفت خلال حوراها مع "فيتو"عن الصعوبات التي واجهتها في شخصية "سارة" ضمن أحداث العمل، مؤكدة أن المنافسة ليس في مجال التمثيل فقط، بل موجودة في كل المجالات، كاشفة عن كواليس العمل، مؤكدة أنها تتمنى تقديم أدوار الرعب.

بدايةً كيف كانت ردود الأفعال حول شخصية سارة في حكاية "Just You"؟

"سارة" شخصية قريبة منى، وهي صحفية ذكية وشاطرة جدًا في عملها، لكنها في الوقت نفسه شخصية حساسة للغاية، تبدو قوية أمام الناس، لكنها من الداخل مليئة بالخوف والضعف، وتلقيت العديد من ردود الأفعال حول العمل، لأننى منذ البداية وكان لدى إحساس كبير إن القصة ستترك أثر في الجمهور.

"سارة" صحفية.. ولك خلفيات عن الصحافة بحكم الدراسة هل ساعدك ذلك في تقديم الشخصية؟

أنا درست صحافة في إحدى السنوات ووالدتى صحفية، وهذا ساعدني في تفاصيل كثيرة مثل أسلوبها في الكتابة، حركتها، طريقة لبسها، وحتى تركيزها في بعض الأمور الصغيرة، وأحب أن أكون ملمة بكل التفاصيل قبل البدء في التصوير.

ألم تترددى في قبول العمل، خاصة أن حلقاته معدودة؟

عندما بدأت القراءة في "Just You"، وجدت نفسي لم استتطع ترك السيناريو إلا بعد الأنتهاء من جميع الحلقات، وتحمست بشكل كبير لخوض هذه التجربة، ووافقت على الفور، لأننى كنت أبحث عن شخصية مثل سارة أقدمها في عمل فني، وأعجبتني فكرته التي تقول إن ما نراه ليس بالضرورة الحقيقة الكاملة.

هل لجأتِ إلى تدريبات خاصة أو ورش عمل من أجل الشخصية؟

طبعًا، جلست مع مخرج العمل كثيرًا لنفهم البُعد النفسي لـ"سارة"، وحاولت أن أكتب يوميات قصيرة كأنها تكتبها، حتى أتعرف أكثر على مشاعرها من الداخل، كما استعنت ببعض الأصدقاء الصحفيين لأفهم طبيعة المهنة من الزوايا الخفية التي لا تظهر للناس.

ماذا عن الصعوبات التي واجهتك في تقديم شخصية "سارة"؟

صعوبات شخصية سارة في التحضير لها، لأنها شخصية ليست سهلة أبدًا، وأول يوم تصوير كان مليئًا بالمشاهد الثقيلة والدسمة جدًا، وشعرت وكأني أعوم في مياه ثقيلة، لكن بعد انتهاء اليوم أحسست أنني وضعت أساس الشخصية لبقية الحلقات.

كيف تصفين تجربة التمثيل وسط جيل الشباب في العمل؟

ممتعة جدًا، أنا أحب أن أعمل مع الأجيال المختلفة، سواء ممثلين كبار أو شباب، والجميع أصدقائي، والجميل أن كل شخص حصل على فرصة حقيقية ليظهر موهبته، بالنسبة لي لم أرها مجازفة، بل تحديًا جميلًا.

هل يوجد منافسة بينكم كجيل شباب في مسلسل واحد؟

المنافسة موجودة في كل المجالات، لكن المهم أن تكون منافسة صحية، أن تحفزك لتقديم الأفضل، لا أن تثير الغيرة أو الغل، حين أرى ممثلًا أو ممثلة يقدم دورًا عظيمًا، أشعر بالإلهام وأقول: "أنا عايزة أعمل حاجة زي كده أو مختلفة بس بنفس الجودة"، وكلنا جميعا في حكايات ما تراه ليس كما يبدو نساعد بعضنا البعض.

ماذا عن كواليس العمل؟

كواليس العمل كانت جيدة، وخاصة أن كاست العمل أعرفه منذ فترة، وعمرو جمال أعرفه منذ حوالي عشر سنوات، من أيام الورش الفنية، كنا معًا في "سوتس بالعربي"، لكن هذه أول مرة نعمل معًا بهذا الشكل القوي في عمل درامي، أنا سعيدة جدًا لأنني أرى كيف يطور نفسه دائمًا بلا سقف لطموحه، وشعرت أن المخرج فتح لي مساحات كبيرة للإبداع، وكان دائمًا يشجعني على التجريب، وهذا جعلني أكثر ارتياحًا وثقة.

هل هناك مشهد بعينه تم الوقوف عنده كثيرًا اثناء التصوير؟

بالفعل في شخصية سارة هناك مشهد لا يُنسى بالنسبة لى، ولم أتمالك نفسي بعد أن انتهت منه دخلت في نوبة بكاء، لأننى شعرت أننى لم أمثل بل عشت مشاعر الشخصية الحقيقة، وبعد تفاعلي مع هذا المشهد تأكدت كثيرًا أن الشخصية سيكون لها صدي كبير مع الجمهور.

لكل فنان شخصية أو دور معين يريد تقديمه ماذا عنك؟

في كل مرحلة يكون هناك اختلاف في الشخصية التي أحب أن أقدمها صراحًة، ولكنى مؤخرًا اكتشفت أني أحب أجرب أدوار الرعب، رغم أنني لا أشاهد أفلام الرعب أبدًا لأني خوافة جدًا، لكني متحمسة لفكرة أن أكون أنا من يخيف الآخرين.

هل السينما العالمية داخل اهتماماتك وتفكرين في خوضها مستقبلًا؟

أكيد، أنا أهتم كثيرًا بها، وأتابع كثيرًا أفلامًا أوروبية وأمريكية، وأتمنى أن تكون لدي فرصة يومًا ما للمشاركة في عمل عالمي يقدمني من زاوية مختلفة، لكنني أؤمن أن الخطوة تأتي في وقتها الطبيعي.

هل تؤمنين أن أدوار الدراما النفسية تترك أثرًا على حياة الممثل؟

أكيد، هذه الأدوار تأخذ من طاقة الممثل كثيرًا، أحيانًا أخرج من التصوير وأشعر أنني مازلت أحمل هموم الشخصية، لذلك أتعلم دائمًا كيف أفصل بين حياتي الشخصية والعمل.

