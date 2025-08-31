أثناء تنفيذ إزالة عقار بالمنصورة، إصابة عاملين والبحث عن ثالث تحت الأنقاض (صور)

أصيب عاملان ولا يزال البحث مستمرا عن عامل ثالث في حادث انهيار عقار أثناء تنفيذ قرار إزالة عقار بشارع السكة الجديدة بنطاق حي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية.

العقار صادر له قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

تبين أنه أثناء تنفيذ قرار إزالة صادر لأحد العقارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والكائن بشارع السكة الجديدة بنطاق حي شرق المنصورة، وقع عدد من الإصابات في صفوف العمال أثناء أعمال التنفيذ من قبل ملاك العقار.

وأمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على الفور، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالتوجه إلى موقع الحادث والتعامل معه: (الإسعاف - الحماية المدنية - الصحة - حي شرق المنصورة - قسم شرطة أول المنصورة).

ووجه الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة الموقف أولا بأول، ونقل الحدث على شاشة مركز الشبكة الوطنية.

مصابان والبحث مستمر عن عامل ثالث تحت الأنقاض

أسفر الانهيار عن إصابة عاملين، وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ بالجامعة، ووجود عامل آخر تحت الأنقاض، جاري انتشاله بمعرفة الحماية المدنية.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفرض كردون أمني حول العقار ومنع اقتراب المواطنين منه حفاظًا على أرواحهم.

وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة (غرفة العمليات المركزية) لتلقي أية شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية: "0502316644 -0502314880 -0502327792" من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.