نائب محافظ قنا يتابع أعمال لجنة حصر المنشآت الآيلة للسقوط

عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، وذلك مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، لمتابعة أعمال لجنة حصر المنشآت الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة.

شارك في الاجتماع كل من المهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد أبو المجد مدير الشئون القانونية، والمهندس حسام الدين طه مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

وتناول الاجتماع مناقشة مخرجات الكتاب الدوري رقم 141 لسنة 2025 الصادر عن وزارة التنمية المحلية، والمتعلق بآلية إعداد حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط، والإجراءات المتخذة بشأنها.

كما تم استعراض موقف قرارات الإزالة الصادرة، سواء للهدم الكلي أو الجزئي، مع الوقوف على أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ تلك القرارات، ومتابعة قرارات الترميم والصيانة ومدى تطبيقها فعليًا على أرض الواقع.

وأكد نائب محافظ قنا، أهمية تفعيل دور اتحادات الشاغلين في تنفيذ أعمال الصيانة، وفقًا لما نص عليه قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لما لذلك من دور محوري في الحفاظ على السلامة العامة للمباني وسكانها.

وشدد الدكتور حازم عمر على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد حصر دقيق وشامل لكافة المنشآت الآيلة للسقوط داخل نطاق كل مركز، مع تحديد موقف كل منشأة من حيث التنفيذ والمعوقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أهمية تكثيف الجهود الميدانية والتنسيق الكامل مع لجان السلامة الإنشائية

وفي ختام الاجتماع، وجه نائب المحافظ بتشكيل لجنة فرعية داخل كل وحدة محلية برئاسة مدير الإدارة الهندسية، وعضوية كل من مدير التنظيم، ومسؤول التراخيص، ومسؤول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لتنفيذ كافة التوصيات الواردة في الكتاب الدوري رقم 141 لسنة 2025، كما شدد على أهمية تكثيف الجهود الميدانية والتنسيق الكامل مع لجان السلامة الإنشائية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان للمواطنين وتنفيذ التوصيات بدقة وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وحرصًا من المحافظة على تعزيز السلامة الإنشائية والحفاظ على أرواح المواطنين.

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