سياسة

بعد انتهاء الانتخابات، موعد استخراج كارنيهات عضوية نواب الشيوخ

مجلس الشيوخ، فيتو

تستعد الأمانة العامة لمجلس الشيوخ حاليا لاستقبال الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بعدما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن النتيجة النهائية للانتخابات يوم الخميس المقبل 4 سبتمبر.

موعد استقبال الفائزين لاستخراج كارنيه العضوية

حيث من المقرر أن تعلن أمانة المجلس عقب إعلان النتيجة عن موعد استقبال الفائزين لاستخراج كارنيه العضوية، واستلام حقيبة النائب، التي تضم تابلت ونسخة من الدستور ونسخة من قانون مجلس الشيوخ ونسخة من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

 

تفاصيل الجلسة الافتتاحية

ونظمت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، تفاصيل الجلسة الافتتاحية، حيث اشترطت أن يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية، قبل ممارسة مهام عملهم، حيث يترأس الجلسة، أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه أصغر الأعضاء سنا، يعقبها إجراءات أداء اليمين الدستورية.

ويجب أن يؤدي جميع الأعضاء اليمين الدستورية ونصها كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وتنص المادة 13 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.


ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.


وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

