أخبار مصر

إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 4 سبتمبر

الهيئة الوطنية للانتخابات
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر المقبل، وذلك وفقا للجدول الزمني للانتخابات، عقب الفصل في جميع التظلمات المقدمة على عمليات الاقتراع والفرز، على أن يتم نشر النتيجة رسميًا في الجريدة الرسمية.

وأجريت جولة  الإعادة في 5 محافظات، والتي يتنافس فيها المرشحون على المقاعد المتبقية، وجاءت على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.

 

محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لاستكمال تشكيل مجلس الشيوخ الجديد، بعد الانتهاء من كافة المراحل الانتخابية وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

