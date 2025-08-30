السبت 30 أغسطس 2025
حوادث

سقوط عصابة سرقة الشقق السكنية في الساحل

المتهمون، فيتو
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "التسلق" بمنطقة الساحل.

سرقة الشقق السكنية بالساحل

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الساحل، يفيد بضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بدائرة القسم، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وبحوزتهم (فرد خرطوش – كمية لمخدر الهيروين).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (4 وقائع) سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

