الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

عمر مرموش
عمر مرموش

يحل مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش اليوم الأحد، ضيفا ثقيلا على برايتون ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2025-2026.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي
 

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، روبن دياز، آيت نوري.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، رودري، أوسكار بوب.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، عمر مرموش.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

وكان نادي مانشستر سيتي افتتح الموسم بالدوري الإنجليزي بفوز أمام ولفرهامبتون بأربعة أهداف دون رد، وفي الجولة الثانية سقط في فخ الهزيمة أمام توتنهام بهدفين دون رد.

وعلى الجانب الآخر تعادل برايتون أمام فولهام بهدف لمثله بالجولة الأولى، ثم خسر أمام إيفرتون بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية.

ويمتلك مانشستر سيتي ثلاث نقاط من فوز وحيد ويتواجد بالمركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، أما برايتون يحتل المركز 18 ولديه نقطة واحدة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون والقناة الناقلة 

تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي برايتون الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي وبرايتون مباراة مانشستر سيتي وبرايتون مانشستر سيتي ضد برايتون مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون مانشستر سيتي أمام برايتون مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون عمر مرموش هالاند

مواد متعلقة

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

نادٍ إنجليزي يستهدف التعاقد مع عمر مرموش وهذا موقف السيتي

للموسم الخامس على التوالي، مواجهة متكررة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

أرقام وتقييم عمر مرموش خلال خسارة مانشستر سيتي أمام توتنهام

الأكثر قراءة

بعد إزالة الحواجز الأمنية، السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق مقرها

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

اغتيال صوت المقاومة، كيف حطم "أبو عبيدة" معنويات الاحتلال وآلته الإعلامية؟

"المخبرون والذكاء الاصطناعي"، سلاح الاحتلال لاغتيال قيادات المقاومة من الجعبري لـ"أبو عبيدة"

أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

مصدر بالأهلي يكشف كواليس جديدة في الخسارة أمام بيراميدز

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

خدمات

المزيد

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي والكمثري بـ 40 جنيهًا والجوافة تبدأ في الانخفاض

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads