تجديد حبس مالك مطبعة لاتهامه بتزوير المحررات في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس مالك مطبعة لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والكارنيهات وترويجها مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تمكنت من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والكارنيهات وترويجها مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته مجموعة من الأختام والأكلاشيه بأسماء جهات مختلفة، وهاتفين محمولين، وأدوات وأجهزة مستخدمة في أعمال التزوير.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، أقر المتهم بممارسة نشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

