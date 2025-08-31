الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار
الدولار

الدولار، واصل سعر الدولار أمام الجنيه الاستقرار خلال بداية حركة تعاملات اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 بالبنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

وعلى مدار الساعة ترصد “فيتو” آخر تطورات  سعر الدولار في أهم البنوك الرئيسية. 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.52 جنيه للشراء.
-48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.55 جنيه للشراء.
-48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 

-48.55 جنيه للشراء.
-48.65 جنيه للبيع.

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

-48.55 جنيه للشراء.
-48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

-48.55 جنيه للشراء.
-48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

-48.55 جنيه للشراء.
-48.65 جنيه للبيع.

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر

ويعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي. 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة  العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

 

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليًّا

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

وتعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي، فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. 

أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

الدولار هو العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى المصرى البنك التجارى الدولى البنك الأهلى المصرى السعر الرسمي للدولار في مصر السعر الرسمي للدولار المركزي المصري سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سعر الدولار اليوم فى البنك الاهلى المصرى سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم في بنك قطر سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول سعر الدولار اليوم في بنك مصر

مواد متعلقة

ارتفاع متواصل، ماذا يحدث فى أسعار الذهب؟

لحظة بلحظة.. آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك

حقيقة استبدال البشر بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

ارتفاع تاريخي لمؤشر الذهب عالميا

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت بالصاغة

أسبوع ساخن في البورصة المصرية.. تسجيل تداولات بقيمة 36.1 مليار جنيه.. العقارات تتصدر بـ 731 مليون جنيه.. وخبيرة تكشف تأثير قرار "الفائدة" على سوق الأوراق المالية

سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية

الأكثر قراءة

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

بعد 24 ساعة من نشر الفيديو، غلق نهائي لسنتر تعليمي شهد واقعة تعدي مدرس على "سكرتيرة" بسوهاج

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

نتائجه تتحدث عنه، نجم الأهلي يرشح هذا المدرب لخلافة ريبيرو

كم ضحية أخرى قبل أن يرحل المسئول؟.. أول تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح

قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي والكمثري بـ 40 جنيهًا والجوافة تبدأ في الانخفاض

4 فئات لابد من تمثيلهم، كيف يتم إعداد قوائم انتخابات مجلس النواب 2025؟

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads