كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة تنظم ورشة عمل لطلاب برنامج معلمي الحضانة

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة جيهان عزام عميد الكلية، ورشة عمل لطلاب برنامج إعداد معلمي الحضانة تحت عنوان"تعزيز مفهوم التعلم من خلال اللعب باستخدام الألواح الخشبية"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولي اليابانية"جايكا"، وذلك بمقر الكلية.

ورشة إعداد معلمي الحضانة

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص جامعة القاهرة على تقديم تجارب تعليمية رائدة ومبتكرة لطلابها، بما يعزز من قدراتهم ومهاراتهم العملية، ويواكب أحدث النظم العالمية في التعليم، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة التي تُعد حجر الأساس لبناء شخصية الطفل وتنمية وعيه وإبداعه، مؤكدًا أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص الجامعة على الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، ومنح طلابها فرصًا للتعرف على أساليب تعليم حديثة تعزز من جودة العملية التعليمية وتدعم بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة.

جامعة القاهرة تسعى لتطوير تجربة التعلم الجامعي

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تنظيم هذه الورشة يعكس توجه الجامعة نحو تطوير تجربة التعلم الجامعي لتكون أكثر تفاعلية وارتباطًا بالواقع، لافتًا إلى ضرورة إكساب الطلاب خبرات عملية مبكرة، مثل التعلم من خلال اللعب، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية ويجعلهم أكثر استعدادًا للمستقبل.

ورشة إعداد معلمي الحضانة

ومن جهتها، أكدت الدكتورة جيهان عزام عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، أن الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بتطبيق استراتيجيات التعلم الحديثة، وتعمل على دمج الممارسات العالمية في مناهجها وبرامجها الأكاديمية، وهو ما يعزز من كفاءة خريجي الكلية وقدرتهم على الإبداع والابتكار في مجال الطفولة المبكرة.

وأشارت إلى أن ورشة العمل قدمتها خبيرة الطفولة اليابانية الدكتورة ساناي اندو، وشهدت حضورا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الطلاب الذين أشادوا بها وبالتجربة الجديدة في ضوء الفلسفة اليابانية في مجال الطفولة المبكرة، مؤكدين على قيمة الورشة في إثراء معارفهم وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.

