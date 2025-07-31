وزارة التضامن تطلق القافلة التنموية السادسة بمنطقة روضة السيدة

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود القافلة السادسة والأخيرة من المرحلة الأولى للقوافل التنموية التي أطلقتها الوزارة لدعم سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، والتي تنفذها في إطار جهود الدولة المصرية نحو تحسين جودة الحياة واستكمالا لمجهودات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم أهالي مشـروعات السكن البديل للمناطق غير الآمنة من خلال حزمة متنوعة من أنشطة الحماية الاجتماعية وتنفيذ مجموعة من القوافل الطبية التوعوية بهدف توفير خدمة صحية متعددة التخصصات شاملة الخدمات يتم تقديمها بشكل مجاني، بالإضافة إلي رفع الوعي الصحي لدى الأسر.

وشهدت منطقة روضة السيدة بمحافظة القاهرة تنفيذ حزم من أنشطة الحماية الاجتماعية التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر بهذه المناطق، حيث انطلقت القافلة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي "راعي مصر للتنمية، اسمعونا، سبع سنابل".

وتضمنت القافلة عددًا من التدخلات الطبية والتوعوية بالمنطقة استهدفت ما يزيد على 483 مستفيدا من الخدمات الطبية المجانية بالعديد من التخصصات الطبية من الرمد وفحص العين وعيادة العظام والأنف والأذن وتخصص الأطفال والباطنة والجلدية والنساء، حيث تم توفير الفحوصات الطبية مجانا والأدوية والنظارات الطبية.

ونفذت القافلة أيضًا برامج توعوية خاصة بالأطفال، كما قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتنفيذ أنشطة توعوية حول مخاطر الإدمان وطرق الوقاية، حيث قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالانتشار في القافلة وعمل التوعية للمستفيدين بخطورة المخدرات والتدخين مع التأكيد على توفير العلاج بالمجان وفى سرية تامة ومن خلال الورش الفنية والفنون التعبيري.

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