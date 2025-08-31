الأحد 31 أغسطس 2025
‏إعلام عبري: استدعاء قوات الاحتياط الأسبوع الجاري تمهيدا لعملية مدينة غزة

جيش الاحتلال، فيتو
‏أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية، اليوم الأحد، بأن استدعاء قوات الاحتياط في جيش الاحتلال سيبدأ هذا الأسبوع تمهيدا لعملية مدينة غزة.

خطط احتلال قطاع غزة

وكان أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة حماس، قال الجمعة الماضي إن خطط دولة الاحتلال الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالا على قيادته السياسية والعسكرية.

وأضاف أبو عبيدة: "خطط احتلال غزة سيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله.. مجاهدونا في حالة استنفار وجاهزية ومعنويات عالية وسيقدمون نماذج فذة في البطولة والاستبسال.. مجاهدونا سيلقنون الغزاة دروسا قاسية بعون الله".

سنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان

وتابع أبو عبيدة: "مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه النازيون قرروا وبإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف.. مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه قرروا أن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد".

واستطرد أبو عبيدة: "سنحافظ على أسرى العدو قدر استطاعتنا وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات الظروف.. وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثبات لمقتله". 

