اليوم، فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، اليوم الأحد، 31 أغسطس 2025، عن عدد من أحياء ومناطق بمدينة كفر الشيخ، من الساعة 6.30 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي النقل لوحة غرب.

وأشارت إلى المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: المحاربين القدماء، تقسيم المحافظة، مدرسة الصنايع الزخرفية، الـ7 عمارات بطريق أريمون، مخزن القطاع، شركة الأتوبيس، الجامعة العمالية، برج الحرفيين أمام الجامعة العمالية، برج بدير عيسى، مدرسة الإعدادية بنات القديمة، مدرسة الإعدادية الحديثة، الإدارة التعليمية بجوار مدرسة الحديثة".

وناشدت هندسة الكهرباء، المواطنين، وأصحاب الورش والمحال التجارية، والمستشفيات، الواقعة في نطاق هذه المناطق بتدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، مؤكدة عودة التيار في المواعيد المعلنة عقب انتهاء أعمال الصيانة.



