بدء تفعيل ميكنة خدمات مراكز عقر الحيوانات بمحافظة سوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن بدء ميكنة مراكز عقر الحيوانات بالمحافظة والبالغ عددها 13 مركز بمختلف أرجاء المحافظة.

ياتي ذلك في إطار الشراكة بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتماشيًا مع رؤية الدولة المصرية 2030.

جاء ذلك الإعلان في أول يوم من تفعيل الميكنة، وخلال لقاء الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بالدكتورة سارة فؤاد مدير الأمراض المشتركة بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتورة أسماء رشاد مدير وحدة الذكاء الإصطناعي بمركز معلومات الوزارة وبحضور الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي والدكتورة هاجر محمود مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية.

وأوضح دويدار أهمية ميكنة الخدمة بمراكز عقر الحيوانات، لما تمثله من أهمية بالغة في تتبع الحالات وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بتلك المراكز كما أنها تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

