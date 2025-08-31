حماس تؤكد رسميًا مقتل محمد السنوار في غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، مقتل محمد السنوار القائد العسكري لجناحها المسلح "كتائب القسام"، رسميًا، بعد أن ساد الغموض مصيره رغم تأكيد إسرائيل.

ونشرت حركة "حماس"، لأول مرة، قائمة عبر قناتها في تطبيق "تيليجرام" تضمنت أسماء قادتها الذين اغتالتهم إسرائيل خلال الحرب على غزة، وكان محمد السنوار من بينهم إلى جانب شقيقه يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة.

وضمت القائمة إلى جانب الأخوين السنوار كلًا من؛ إسماعيل هنية قائد المكتب السياسي في الخارج، ومحمد الضيف رئيس هيئة الأركان وقائد "كتائب القسام" السابق، ومروان عيسى وباسم عيسى ورافع سلامة ورائد ثابت.

ونشرت حركة "حماس"، مقطع فيديو تضمن باقة من الصور التي تنشر لأول مرة وتظهر فيها لقطات جماعية لعدد من القيادات العسكرية والسياسية في الحركة قتلتها إسرائيل في أوقات سابقة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.