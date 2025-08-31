الأحد 31 أغسطس 2025
مدرب بيراميدز: الفوز على الأهلي أعاد الثقة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعرب المعتصم سالم المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن سعادته بالفوز على فريق الأهلي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز بهدفين نظيفين.

وقال المعتصم سالم المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تصريحات تليفزيونية: "قدمنا مباراة قوية أمام فريق الأهلي بعد نتائج متذبذبة في بداية الدوري الممتاز وبيراميدز استحق الفوز واقتناص الثلاث نقاط على من غياب أكثر من لاعب مثل محمد الشيبي ورحيل إبراهيم عادل للدوري الإمارات ".

وواصل: "الفوز على فريق الأهلي دفعة معنوية قوية لفريق بيراميدز قبل توقف الدوري بسبب أجندة منتخب مصر ودفعة معنوية للاعبين للظهور بشكل فني مميز خلال بطولة كأس الإنتركونتيننتال الذي يشارك فيه فريق بيراميدز".

