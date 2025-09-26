لابوبو الأكثر رواجا، أسعار ألعاب الأطفال في حارة اليهود ( فيديو وصور )

يشهد سوق لعب الأطفال في منطقة حارة اليهود بالموسكي انتعاشًا ملحوظًا هذه الأيام، مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس والحضانات، ويقدم السوق مجموعة متنوعة من الألعاب بأسعار تنافسية، ما يجعله وجهة رئيسية للأسر والتجار على حد سواء.

محمد نور، أحد بائعي الألعاب في المنطقة، أكد أن أسعار الجملة للألعاب تبدأ من ٨ جنيهات، ما يجعلها في متناول الجميع، وأوضح أن هناك تنوعًا كبيرًا في المنتجات المعروضة، بدءًا من الألعاب التقليدية وصولًا إلى أحدث الإصدارات التي تلقى رواجًا كبيرًا.

أسعار جملة متنوعة

الألعاب الأساسية: لعبة المنظار تباع بسعر ١٠ جنيهات للقطعة، والدستة (12 قطعة) بسعر ١٢٠ جنيهًا.

أما المكعب ذو الـ ٦ وجوه، فيباع بسعر ٩٦ جنيهًا للدستة.

كروت تحتوي على ألعاب متنوعة مثل "كارت الدكتور" بسعر ٢٤٠ جنيهًا للدستة، و"كارت البلياردو" بسعر ٢٤٠ جنيهًا للدستة (أي ٢٠ جنيهًا للقطعة) كما تتوفر "كروت الطبخ" بسعر ٢٢.٥ جنيه للقطعة، و"كارت مسدسين ونشان" بسعر ٢٥ جنيهًا، و"كارت مسدس وعرائس ومقتنياتها" بسعر ١٧.٥ جنيهًا.

الألعاب الرائجة (التريند)

تشهد لعبة "اللابوبو" الأصلية إقبالًا كبيرًا بعد انخفاض سعرها إلى ١١٠ جنيهات للقطعة بعدما كان سعرها وصل إلى ٧٠٠ جنيه عند إطلاقها لأول مرة، والدستة منها تباع بـ ١٣٠٠ جنيه.

كما أن "الصباره الراقصه" تباع بسعر ٩٥ جنيهًا للجملة.

العرائس المستوردة الأكثر طلبًا

أكد محمد نور أن العرائس المستوردة تحظى بإقبال كبير، حيث تتوفر "عروسة تريند" بسعر ١٧٥ جنيهًا للجملة، وعروسة بعلبة بسعر ٢٠٠ جنيه. كما تتوفر علب عرائس متنوعة، منها علبة مكونة من ١٢ قطعة بسعر ٣٦٠ جنيهًا.

وعلبة عروسة بملابسها بسعر ٣٥ جنيهًا للجملة، وعلبة عروسة بحجم أكبر بسعر ٨٠ جنيهًا. وتتوفر أيضًا عروسة تغني ١٢٠ أغنية بسعر ٩٥ جنيهًا.

تشكيلة واسعة من الألعاب

بالإضافة إلى ذلك، يتوفر في السوق سيارات بريموت كونترول بأسعار تبدأ من ٩٥ جنيهًا للقطعة وتصل إلى ١١٠٠ جنيه، فضلًا عن الحيوانات البلاستيك التي تبدأ من سعر ٢٠ جنيهًا لـ ١٠ قطع وتصل إلى ٨٠ جنيهًا للحجم الأكبر. كما تتوفر لعبة الصابون بسعر ٦.٢٥ جنيهات.



استقرار الأسعار وراء الانتعاش

يشير محمد نور إلى أن استقرار الأسعار منذ ٦ أشهر هو أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في انتعاش السوق ويعزو هذا الاستقرار إلى استقرار الجمارك، بالإضافة إلى التحسن الكبير في جودة التصنيع المحلي وأوضح أن "التصنيع في مصر أصبح أفضل من الصين، حيث نشتري الخامات من الخارج ونقوم بالتصنيع في مصر، والاقبال جيد جدًا على المنتج المصري".

وأضاف: "هذا الأمر ساهم في خفض أسعار المنتجات المصرية والمستوردة، فمثلًا لم يكن من الممكن الحصول على عروسة مستوردة بسعر ١٠٠ جنيه كما هو الحال الآن".

يعتبر سوق لعب الأطفال في حارة اليهود وجهة مثالية للعثور على ألعاب متنوعة بأسعار معقولة، مما يجعله خيارًا جذابًا للأسر والتجار على حد سواء، خاصة في ظل موسم العودة إلى المدارس والحضانات.

حارة اليهود: قلب القاهرة النابض بألعاب الأطفال

تعتبر حارة اليهود في قلب القاهرة التاريخية، وتحديدًا في منطقة الموسكي، وجهة رئيسية لتجار وأسر تبحث عن عالم من الألعاب المبهجة والمرحة للأطفال. تشتهر الحارة بتشكيلة واسعة من الألعاب بأسعار تنافسية، مما يجعلها سوقًا شعبيًا يجمع بين الأصالة والحداثة.

تاريخيًا، كانت حارة اليهود مركزًا للجالية اليهودية في القاهرة، وشهدت الحارة ازدهارًا اقتصاديًا وثقافيًا على الرغم من التغيرات التي طرأت على المنطقة، إلا أنها ما زالت تحتفظ بسحرها التاريخي ومعالمها المعمارية المميزة.

تحولت حارة اليهود إلى سوق متخصص في بيع ألعاب الأطفال، حيث تنتشر المحلات والمتاجر التي تعرض تشكيلة متنوعة من الألعاب تناسب جميع الأعمار والاهتمامات مثل المكعبات والمنظار، إلى أحدث الألعاب الرائجة (التريند) مثل اللابوبو والصباره الراقصة، وصولًا إلى الدمى والسيارات التي تعمل بالتحكم عن بعد، تجد كل ما يبحث عنه الطفل.

