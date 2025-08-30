اعترافات صادمة لعصابة سرقة الهواتف المحمولة بباب الشعرية

أدلى 3 عاطلين متهمين بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف بمنطقة باب الشعرية، باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.



اعترافات عصابة خطف الهواتف المحمولة بباب الشعرية

وقال المتهمون، إنهم كونوا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف".

وأضاف المتهمون إنهم استخدموا سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية، لتنفيذ عملياتهم مستغلين عدم التوصل إليهم لعدم وجود لوحات معدنية للسيارة.



وأكد المتهمون أنهم اتخذوا من منطقة باب الشعرية مقرا لهم ، لتنفيذ جميع عملياتهم الإجرامية في خطف الهواتف المحمولة، ونفذوا 6 عمليات.

وتابع المتهمون، انهم عقب تنفيذ عمليات خطف الهواتف المحمولة يقومون ببيعها لدى عميلهم مقابل مبالغ مالية.





خطف الهواتف المحمولة بباب الشعرية

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية، يفيد بضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص) بدائرة القسم، تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام سيارة ملاكى"بدون لوحات معدنية" وبحوزتهم (3 هاتف محمول "مجهولين المصدر").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن الهواتف المضبوطة بحوزتهم من متحصلات وقائع سرقة.



وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (فنى تصليح هواتف محمولة "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

