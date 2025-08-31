اليوم، نظر جلسة محاكمة عاطلين بتهمة تعاطي المخدرات في عين شمس

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، جلسة محاكمة عاطلين بتهمة تعاطي المواد المخدرة أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة عين شمس.



وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن استغاثة لوجود متعاطين للمواد المخدرة أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه، وتم ضبطهما بمنطقة عين شمس واعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وأضافا أنهما يتعمدان الوقوف أمام المدارس لمعاكسة ومضايقة الفتيات ويشعلان السجائر المحشوة بالحشيش للتباهي، مشيرين إلى أنهما لا يتاجران في المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.