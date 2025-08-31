الأحد 31 أغسطس 2025
اليوم، نظر جلسة محاكمة عاطلين بتهمة تعاطي المخدرات في عين شمس

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، جلسة محاكمة عاطلين بتهمة تعاطي المواد المخدرة أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة عين شمس.


وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن استغاثة لوجود متعاطين للمواد المخدرة أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه، وتم ضبطهما بمنطقة عين شمس واعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وأضافا أنهما يتعمدان الوقوف أمام المدارس لمعاكسة ومضايقة الفتيات ويشعلان السجائر المحشوة بالحشيش للتباهي، مشيرين إلى أنهما لا يتاجران في المخدرات.  

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

