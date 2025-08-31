المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية بدء رفع المستندات على الموقع الإلكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، كما حددت الجامعة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم، وموعد رفعها على الموقع الإلكتروني.

وتستعرض “فيتو” خلال هذا التقرير مواعيد التقديم على الموقع والمستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025

طلبت جامعة القاهرة الأهلية مجموعة من المستندات التي يجب على الراغبين في الالتحاق بها رفعها على موقعها الإلكتروني، وهي كالتالي:

1. شهادة الميلاد.

2. بطاقة الرقم القومي للطالب.

3. بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

4. صورة شخصية 4*6 بخلفية بيضاء.

5. شهادة الثانوية العامة.

موعد رفع المستندات على موقع جامعة القاهرة الأهلية

كما حددت الجامعة موعد رفع تلك المستندات على موقعها الإلكتروني اعتبارا من أمس السبت الموافق 30 أغسطس، حتى يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025.

وأكدت الجامعة أنه سوف يتم فتح الموقع الالكتروني لإبداء الرغبات للتنسيق الداخلي للطلاب اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، على أن يتم إعلان نتيجة التنسيق الداخلي بناءً على مجموع درجات الطلاب يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025.

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2025

وجاءت مصروفات جامعة القاهرة الأهلية كالتالي:

• كلية الطب 155 ألف جنيه

• كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه.

• كلية الصيدلة 110 آلاف جنيه.

• كلية العلاج الطبيعي 110 آلاف جنيه.

• كلية الطب البيطري 80 ألف جنيه.

• كلية الهندسة 80 ألف جنيه.

• كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 80 ألف جنيه.

• كلية التمريض 60 ألف جنيه.

• كلية الأعمال 60 ألف جنيه.

• كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 60 ألف جنيه.

• كلية العلوم 60 ألف جنيه.

• كلية القانون 50 ألف جنيه.

• كلية الإعلام 50 ألف جنيه.

• كلية التربية للطفولة المبكرة 30 ألف جنيه

