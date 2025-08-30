السبت 30 أغسطس 2025
أخبار مصر

تنبيه مهم من جامعة القاهرة الأهلية لطلاب الشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية

جامعة القاهرة الأهلية
جامعة القاهرة الأهلية

 أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن تخصيص أماكن لطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية في جميع كليات الجامعة، وذلك خلافًا للأماكن المخصصة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وأن لهم فرص متاحة للالتحاق بكافة كليات الجامعة أسوة بالطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

 وأكدت الجامعة القاهرة الأهلية في بيان رسمي، أن التحاق الطلاب بكليات الجامعة سوف يتم بناءً على مجموع درجاتهم الحاصلين عليها، وأن التنسيق يتم لكل شهادة على حدة، كما تؤكد الجامعة حرصها على تحقيق رغبات الطلاب في حدود الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة.

 

كما أوضحت الجامعة أنه سوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية وباقي الشهادات اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 8 سبتمبر.

 

بدء رفع مستندات طلاب الثانوية العامة للالتحاق بجامعة القاهرة الأهلية

كانت جامعة القاهرة الأهلية قد أعلنت عن بدء رفع المستندات على الموقع الإلكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، مع سداد المصروفات الخاصة بفتح الملف، وذلك اعتبارًا من يوم غد السبت الموافق 30 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025، مع العلم بأن المستندات المطلوبة تشمل ما يلي: 
1. شهادة الميلاد.
2. بطاقة الرقم القومي للطالب.
3. بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
4. صورة شخصية 4*6 بخلفية بيضاء.
5. شهادة الثانوية العامة.

وأكدت أنه سوف يتم فتح الموقع الإلكتروني لإبداء الرغبات للتنسيق الداخلي للطلاب اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، على أن يتم إعلان نتيجة التنسيق الداخلي بناءً على مجموع درجات الطلاب يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025.

كما سيتم فتح الموقع الالكتروني لطلاب الشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية وباقي الشهادات اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 8 سبتمبر 2025، على أن يخصص لاحقًا يوم أو أكثر لمن تأخرت نتائجهم وتعذر عليهم إتمام إجراءات التسجيل.

