تفتح أبوابها بالعام الجديد، مصروفات جامعة القاهرة الأهلية وبرامجها الدراسية

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية، اليوم الجمعة، صدور القرار الوزاري رقم ١٧٨٦ لسنة ٢٠٢٥ بالتصريح ببدء الدراسة بها اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي القادم ٢٠٢٥ /٢٠٢٦.

وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير البرامج الدراسية بجامعة القاهرة الأهلية التي نص القرار على بدء الدراسة بها، بالإضافة إلى المصروفات الدراسية.

البرامج الدراسية بجامعة القاهرة الأهلية

- برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بكلية الطب البشري.

- برنامج بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان.

- برنامج بكالوريوس فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة.

- برنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي بكلية العلاج الطبيعي.

- برنامج بكالوريوس علوم التمريض بكلية التمريض.

- برنامج بكالوريوس الطب البيطري بكلية الطب البيطري.

- برنامج بكالوريوس هندسة وإدارة التشييد والبنية التحتية بكلية الهندسة.

- برنامج بكالوريوس هندسة العمارة والعمران المستدام بكلية الهندسة.

- برنامج بكالوريوس هندسة الطاقة الكهربية والمتجددة بكلية الهندسة.

- برنامج بكالوريوس الأمن السيبراني والشبكات بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

- برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

- برنامج بكالوريوس التقنية الحيوية بكلية العلوم.

- برنامج بكالوريوس الفيزياء الحيوية الطبية بكلية العلوم.

- برنامج بكالوريوس الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجي بكلية العلوم.

- برنامج بكالوريوس اقتصاديات التكنولوجيا المالية بكلية السياسة والاقتصاد.

- برنامج بكالوريوس الإحصاء وعلوم البيانات بكلية السياسة والاقتصاد.

- برنامج بكالوريوس الدراسات الدولية والأمنية بكلية السياسة والاقتصاد.

- برنامج بكالوريوس دراسات المنطقة العربية والشرق الأوسط بكلية السياسة والاقتصاد.

- برنامج بكالوريوس السياسات العامة بكلية السياسة والاقتصاد.

- برنامج بكالوريوس العلوم الاجتماعية الرقمية بكلية السياسة والاقتصاد.

- برنامج بكالوريوس المحاسبة المالية بكلية الأعمال.

- برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال "التسويق" بكلية الأعمال.

- برنامج بكالوريوس إدارة الخطر والتأمين بكلية الأعمال.

- برنامج بكالوريوس إعداد معلمي علوم الإعاقة بكلية التربية للطفولة المبكرة.

- برنامج ليسانس القانون بكلية القانون.

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2025

وجاءت مصروفات جامعة القاهرة الأهلية كالتالي:

• كلية الطب 155 ألف جنيه

• كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه.

• كلية الصيدلة 110 آلاف جنيه.

• كلية العلاج الطبيعي 110 آلاف جنيه.

• كلية الطب البيطري 80 ألف جنيه.

• كلية الهندسة 80 ألف جنيه.

• كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعية 80 ألف جنيه.

• كلية التمريض 60 ألف جنيه.

• كلية الأعمال 60 ألف جنيه.

• كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 60 ألف جنيه.

• كلية العلوم 60 ألف جنيه.

• كلية القانون 50 ألف جنيه.

• كلية الإعلام 50 ألف جنيه.

• كلية التربية للطفولة المبكرة 30 ألف جنيه

جدير بالذكر، أن البدء في رفع المستندات على الموقع الإلكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة القاهرة الأهلية وتسجيل إبداء الرغبات سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.