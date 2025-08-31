الأحد 31 أغسطس 2025
13 مصابا، الاستماع لأقوال مصابي حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

انقلاب سيارة ميكروباص،
انقلاب سيارة ميكروباص، فيتو

انتقل فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الأوسطي اتجاه مدينة 6 أكتوبر، الذي أسفر عن إصابة 13 شخصا للوقوف على ملابسات الحادث.
 


وكشفت معاينة انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي، إن انقلاب ميكروباص في اتجاه مدينة 6 أكتوبر بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

 

 

13 مصابا بحادث الأوسطي

وأصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الأوسطي اتجاه مدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

حادث الطريق الأوسطي اليوم

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الأوسطي،  بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
 

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي اتجاه مدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

