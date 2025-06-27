ننشر أسماء مصابي حادث الطريق الأوسطي بأكتوبر

حصلت “فيتو” على أسماء مصابين حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، الذي أسفر عن إصابة 13 شخصا بينهم 9 سودانيين، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

أسماء مصابي حادث الطريق الأوسطي بأكتوبر

وأسماء المصابين هم: “محمد هاني مبروك، يبلغ من العمر 17 عامًا، ومصاب بكسر في الكتف الأيمن”، ويوسف خالد يوسف، يبلغ من العمر 15 عامًا، ومصاب بنزيف في المخ، وحمادة محمد رجب، يبلغ من العمر 20 عامًا، ومصاب بكسر بالذراع الأيسر، روماني يعقوب فوزي، يبلغ من العمر 30 عامًا، ومصاب بكسر في الكتف الأيسر، ومحمد عبدالكريم عمر، يبلغ من العمر 62 عامًا، ومصاب بخلع في الكتف وجرح بفروة الرأس، ومحيي الدين عبدالقادر، يبلغ من العمر 55 عامًا، ومصاب بكسر بالساعد الأيسر، ووليد موسى حامد، يبلغ من العمر 40 عامًا، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد".

كما أصيب: عثمان محمد، يبلغ من العمر 42 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وأشرف أخرش عثمان، يبلغ من العمر 16 عامًا، مصاب بكدمات بالصدر والعمود الفقري، والفضل الصديق عثمان، يبلغ من العمر 48 عامًا، ومصاب بكسر بالكتف الأيمن، ومزمل محمد آدم، يبلغ من العمر 47 عامًا، ومصاب بكدمات بالصدر، وموزحي سفيان محمد، يبلغ من العمر 15 عامًا، ومصاب بكسر بالكاحل الأيسر، وروحاني يعقوب فوزي، يبلغ من العمر 30 عامًا، ومصاب بكسر بالكتف الأيسر”.



حادث الطريق الأوسطي اليوم

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الأوسطي، بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال أعلى الطريق الأوسطي أمام شركة الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابة 13 عاملا، بينهم 9 سودانيين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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