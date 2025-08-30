غلق باب الاقتراع وبدء فرز الأصوات في انتخابات نقابة القراء (صور)

أُغلِقت صناديق الاقتراع في نقابة القراء في تمام الخامسة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات لتحديد النقيب الجديد ومجلس الأعضاء، وسط مشاركة واسعة من كبار العلماء والقراء وأبناء النقابة، وفي أجواء من الشفافية والنزاهة، وبإشراف قضائي كامل.

غلق باب الاقتراع وبدء فرز الأصوات في انتخابات نقابة القراء

وتُعقَد انتخابات اليوم تنفيذًا لأحكام القانون ٩٣ لسنة ١٩٨٣ المنظِم لنقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، وتعاونت الوزارة مع هيئة قضايا الدولة التي شكلت لجنة قضائية للإشراف الكامل على الانتخابات التي تشهد الاقتراع على منصب نقيب القراء الذي ترشح له عضوان، وعلى أعضاء مجلس الإدارة فئة (أ) وعدد المتقدمين له ٢٧ عضوًا، وفئة (ب) وعدد المرشحين له ٣ أعضاء.

وقد فُتح باب التسجيل في الجمعية العمومية التي تشهد انتخابات نقابة القراء في الثامنة صباحًا، وقد اكتمل النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العمومية باشتراط حضور ٣٠٠ عضوٍ.

